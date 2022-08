Mujer fue amenazada con un arma de fuego en una violenta encerrona en Macul

La encerrona en Macul es investigada por la SIP de Carabineros. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 18 de agosto 2022 · 08:16 hs

Una mujer fue amenazada con un arma de fuego y sufrió el robo de su vehículo en una violenta encerrona registrada durante la noche del miércoles en la comuna de Macul.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el asalto ocurrió cuando la víctima iba camino del trabajo hacia su casa. Allí notó que era seguida por al menos cuatro individuos, quienes iban a bordo de otro automóvil.

A pocas cuadras de llegar a su domicilio, los sujetos la encerraron y la abordaron. Según el relato de la afectada, los delincuentes portaban armas de fuego y la amenazaron en la cabeza para concretar el delito.

“Se bajaron cuatro tipos con capucha, con polerones, dos tenían armas y uno la puso en mi cabeza y otro entró por el copiloto. Me tomaron las manos, me quitaron la cartera y los documentos, me forzaron y tiraron afuera del auto”, señaló la mujer a Radio Bío Bío.

Gustavo Muñoz, teniente de la Prefectura Oriente, explicó que tras sustraer el vehículo de la víctima, los sujetos huyeron del lugar en dirección desconocida.

La Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros quedó a cargo de la investigación, centrando sus esfuerzos en el hallazgo del automóvil sustraído y de los responsables del hecho.

Medidas contra las encerronas

Durante el martes pasado las autoridades entregaron un balance sobre el plan Anti Encerronas, que estableció una serie de medidas para enfrentar este tipo de delitos, los que mostraron un aumento a inicios de este año.

De acuerdo a las cifras entregadas por el Gobierno, entre los meses de mayo y agosto de este 2022 se detuvo a 246 personas: 39% de ellas por orden vigente de detención, 24% por receptación, y 14% por ocultamiento de placa patente. La estrategia se inició en mayo pasado para combatir el aumento de este tipo de delitos, sobre todo en las autopistas de Santiago.