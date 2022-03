Multitudinaria marcha marcó la conmemoración del 8M en Santiago

En tanto, el Presidente electo Gabriel Boric participó en horas de la mañana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 08 de Marzo 2022 · 21:55 hs

Miles de mujeres salieron a las calles de las principales ciudades del país para una nueva conmemoración del 8M.

En la capital se llamó a una convocatoria a las 17:30 horas en la Plaza Baquedano y la Plaza de la Aviación para marchar hacia el metro Los Héroes.

La marcha de este 2022 estuvo marcado por el llamado de organizaciones como la Coordinadora 8M para que el encuentro sea “separatista”, esto es, sin la presencia de hombres.

Sin embargo, esto no impidió que encapuchados intentaran realizar actos vandálicos en medio de la actividad, por lo que fueron enfrentados por las propias convocadas.

En tanto, Carabineros dio cuenta de hechos de violencia en la intersección de Alameda con Morandé, por lo que se valió de medios disuasivos para dispersar a los involucrados.

A pesar de estos hechos aislados, la gran mayoría de las actividades desarrolladas a lo largo del país estuvieron marcadas por su masividad y ser pacíficas.

Por su parte, se hicieron presentes en la marcha las futuras ministras de la Mujer, Antonia Orellana; de Desarrollo Social, Jeanette Vega; del Trabajo, Jeannette Jara; del Interior, Izkia Siches; de Minería, Marcela Hernández; y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

En tanto, el Presidente electo Gabriel Boric participó en horas de la mañana de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en una actividad realizada en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para homenajear a la poetisa popular Griselda Núñez.

El futuro Mandatario dejó un mensaje en un mural dispuesto en la explanada del recinto, destacando la "rebeldía" de la artista, la cual será necesaria, según su punto de vista, para el "nuevo Chile" que pretende construir en su mandato.

De esta manera, el próximo Jefe de Estado escribió: "¿Y qué pasa si La Batucana se vuelve canon? ¿Perderá acaso la rebeldía de sus versos urgentes de hambre, de justicia, de dignidad?".

"NO. Porque la Batucana ES rebeldía de esa que no se apaga con el repetir de tantos años de olvido. No, porque la población sigue siendo cierta y la pobreza sigue llorando en Chile", agregó.

"No, fundamentalmente, porque las seguimos necesitando rebeldes para el nuevo Chile que estamos tejiendo", expresó.