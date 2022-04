Nicolás Zepeda: quién es el asesino de Narumi que fue juzgado en Francia

Nicolás Zepeda recibió una condena de 28 años. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Rafael Carneiro 12 de Abril 2022 · 16:35 hs

La justicia francesa declaró este martes que Nicolás Zepeda es el culpable de la desaparición y asesinato de su ex novia, la joven japonesa Narumi Kurosaki, en 2016. Tras un juicio que duró dos semanas, la decisión del grupo formado por tres jueces y seis civiles fue una condena de 28 para el chileno. Pero ¿quién es Nicolás Zepeda?

Hijo de Humberto Zepeda, ex ejecutivo de la empresa telefónica Movistar, y de Ana Luz Contreras, secretaria del senador Francisco Huenchumilla (DC), el joven de 31 años tiene otras dos hermanas, las mellizas Belén y Josefa. Ellos fueron criados en Temuco y en ese período Huenchumilla era alcalde de la comuna de mismo nombre entre 2004 y 2008. Contreras antes trabajaba en el municipio con el antecesor de Huenchumilla.

“De pequeño, le gustaba el deporte, andaba mucho en bicicleta, mucho, y trotar", contó Humberto en una entrevista para un medio francés. Él agregó que su hijo era apasionado por el fútbol y es hincha fanático de la Universidad Católica.

En 2009, los Zepeda se mudaron para Antofagasta y después La Serena, pero Nicolás se quedó en Santiago, ya que estudiaba administración pública en la Universidad de Chile. En 2014, el joven viajó a Japón para estudiar en la ciudad de Tsukuba, donde conoció a Narumi Kurosaki, japonesa con quien inició una relación.

Nicolás retornó a Chile en abril de 2015 para terminar sus estudios y licenciarse. En mayo de este mismo año Narumi visitó el país y fue presentada a la familia Zepeda como la pareja del hijo. Después de haber regresado a Japón para buscar trabajo, el joven no tuvo éxito. Mientras tanto, Narumi realizaría un intercambio de estudios en Francia y los dos terminaron la relación.

El reencuentro con Narumi

En 2016, Nicolás Zepeda se comunicó con su ex pareja, quien vivía en la ciudad de Besanzón. Él viajó hasta el lugar y Narumi fue vista por la última vez en una madrugada el inicio de diciembre de aquel año. La joven desapareció y Nicolás se convirtió en el principal y único sospechoso de su desaparición y asesinato.

Durante los últimos días, en el juicio, amigos de los dos, un primo de Nicolás, el encargado de los estudiantes japoneses en la universidad de Besanzón y familiares de Narumi entregaron sus testimonios. Uno de los más conmovedores fue el de Taeko Narumi, madre de la joven.

“No soy quién me gustaría ser, pero no soy un asesino. No soy el asesino de Narumi”, manifestó Nicolás en la última oportunidad que tuvo para hacer una declaración.