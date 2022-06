Niños y adolescentes son detenidos por realizar diversas encerronas en la Región Metropolitana

Entre los detenidos por estas encerronas se encuentra un niño de 11 años. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 24 de junio 2022 · 08:07 hs

Carabineros detuvo durante la noche de este jueves a un grupo de niños y adolescentes que protagonizaron diversos robos y encerronas en la Región Metropolitana.

Uno de estos hechos se registró en la comuna de Cerrillos, donde un grupo de delincuentes protagonizaron dos encerronas con solo minutos de diferencia. El primero ocurrió en Pedro Aguirre Cerda con Américo Vespucio, donde un conductor fue amenazado con armas por cuatro individuos para quitarle su auto.

Con este mismo vehículo, metros más allá, protagonizaron el segundo atraco a una mujer que venía saliendo de un evento.

Según estas dos víctimas, que coincidieron en la Comisaría presentando la denuncia, el grupo que los atacó era integrado por niños de no más de 12 años.

Hasta el momento, los delincuentes aún no han sido ubicados, por lo que se están realizando patrullajes en la intersección donde ocurrió el delito y en sus alrededores.

Detenidos en Paine y Pudahuel

En la comuna de Paine, dos personas que se trasladaban en un vehículo por la Cuesta Chada fueron abordados por dos adolescentes, quienes les quitaron el auto.

Tras realizar la denuncia, Carabineros inició un seguimiento, el que terminó con los antisociales chocando. De esta forma, dos adolescentes de 16 y 17 años lograron ser detenidos.

En tanto, en la comuna de Pudahuel, un niño de 11 años logró ser detenido por Carabineros luego de asaltar junto a un grupo de desconocidos a la conductora de una aplicación en la intersección de las calles Laguna Sur con La Estrella.

Al ser detectados por la policía, se dieron a la fuga iniciando una persecusión que terminó en el pasaje Truf Truf, donde lograron recuperar el vehículo y detuvieron a este menor de 11 años.

La conductora afectada relató a T13 Noche que “yo estaba trabajando para una aplicación de transportes y me salió una carrera con nombre y todo. Se acerca el niño, se sube a mi auto y saca el cuchillo. De repente aparecen cuatro sujetos más y me amenazaron con darme un balazo”.

“Cuando les dije que les iba a dar el vehículo, comenzaron a tirarme del pelo para que me bajara más rápido y me pegaron en la cabeza. De todos los sujetos que me pegaron, el menor de 11 años fue el más violento”, agregó.