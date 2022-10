No Más Víctimas y aniversario del 18-O: "Da rabia ver cómo el Gobierno implementa las mismas medidas que antes cuestionaron"

Este martes 18 de octubre se cumplen tres años del estallido social AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 18 de octubre 2022 · 07:00 hs

Un despliegue de 25 mil carabineros a lo largo del país, con cinco mil de ellos custodiando el sector de Plaza Baquedano que se dividen Santiago y Providencia. Facilidades para el transporte público y el regreso a casa más temprano de lo habitual para los trabajadores. Adelantamiento de las labores de aseo y ornato de las calles. Cierres a las 15:00 horas de parques. Manejo de drones y cámaras corporales. Instrucción de detener a quienes cometan delitos flagrantes.

Estas son algunas de las medidas especiales que han tomado el Gobierno y algunos municipios pensando en el tercer año de conmemoración del estallido social del 18 de octubre.

Será un 18 de octubre (18-O) distinto, con Gabriel Boric como presidente de la República y con funcionarios de La Moneda que anteriormente estaban en la trinchera que buscaba los cambios, que llenó las calles y que, de cierta manera, formaba parte del numeroso grupo que se plantaba en la vía pública a manifestar su descontento.

Eso ocurría en paralelo a las acciones de de violencia que marcaron esos meses. Si los políticos de aquella oposición condenaron la violencia, también se dieron tiempo para cuestionar el actuar policial. De hecho, algunos tuits de personeros de Gobierno aún dan de qué hablar a tres años de lo ocurrido. En la antesala de un nuevo 18-O, el coordinador de la ONG No Más Víctimas agradece el operativo que tiene armado La Moneda; sin embargo, cree que este respaldo a Carabineros es tardío.

“Esperamos que no se registren hechos como los que han ocurrido en los últimos años, pero da rabia ver cómo en el Gobierno implementan las mismas medidas que cuestionaron anteriormente. En su momento nos acusaron constitucionalmente por copar Plaza Italia con fuerzas policiales y es por eso que ahora lamentamos que lo hagan. Está bien que se tomen estas medidas, pero el daño a las víctimas ya está hecho”, asegura Juan Carlos Gazmuri en diálogo con EL DÍNAMO.

"La gente sabe distinguir una manifestación pacífica de hechos delictuales. Los anhelos de cambio y de reformas sociales siguen estando, pero ya no queremos más violencia. Conversando con las víctimas, uno sabe que están cansadas de las falsas promesas. La verdad es que este Gobierno

llegó generando altas expectativas, pero parece que no saben qué hacer en materia de delincuencia. El baño de humildad se lo están pegando a la fuerza, la realidad es más compleja de la que veían siendo oposición", agrega el abogado.

-¿'Otra cosa es con guitarra' como le han dicho varias veces al Gobierno desde la oposición?

- Claro, hay un descalabro delincuencial con cifras que han subido desde 2021. Cuando vemos que se dijeron críticas y apelativos a los funcionarios policiales y ahora tienen que arrepentirse, lo lamentamos, porque el daño ya está hecho. Ellos despedazaron públicamente a los carabineros.

La ex “Fuente Alemana” y la Macrozona Sur

Hablar de los lugares más afectados desde el 18 de octubre de 2019 en adelante siempre llevarán el relato hacia la zona de la estación de metro Plaza Baquedano, así como también hacia sus alrededores. Y allí está la ex Fuente Alemana, denominada actualmente como Antigua Fuente. Un lugar donde comer sándwiches y tomar una cerveza era una tradición que se perdió por varios meses producto de los constantes ataques.

Su dueño es Carlos Siri, quien no está confiado en el plan que confeccionaron en el Ministerio del Interior y Carabineros. “Desgraciadamente uno no puede confiar en las medidas y en las estrategias que implanta este Gobierno o lo que hizo el Gobierno anterior, porque siempre terminaban mal. Entonces, no sé por qué nosotros hoy día tendríamos que pensar que todo va a funcionar bien”, dijo el propietario de esta fuente de soda que, en agosto, demandó al Estado por $1.200 millones por perjuicios económicos y morales.

Al respecto, Juan Carlos Gazmuri sostiene: "Carlos Siri es uno de los voceros más importantes. Estuvimos trabajando mucho con él y es admirable cómo ha levantado la voz a nombre de varias víctimas. Él se expone a que lo vuelvan a atacar y sigue dando la pelea. Es su negocio, su vida,

Hay víctimas que prefieren guardar silencio por las represalias, por eso es muy valorable que él siga apareciendo. Carlos sufrió violencia política en los ataques, donde se buscaba dar un mensaje de destrucción".

Siri es parte de No Más Víctimas y fue un adherente del Rechazo, al igual que Gazmuri, quien expresa: “Ahora que está tratando el tema de la nueva Constitución, esperamos que los partidos políticos estén a la altura y nos den certezas. Creemos que es importante la hoja de ruta que se nos quiere dar. No podemos seguir en la incertidumbre y esperemos que la sociedad civil pueda presentar propuestas. Las condenas al terrorismo, el reconocimiento a las fuerzas armadas y carabineros son materias que ya presentamos a los partidos”.

Saliendo de Santiago, esta ONG también tiene socios en la zona que comprende la provincia de Arauco y las regiones de La Araucanía y Los Ríos. Allí la situación de violencia también inquieta a la directiva. “Uno puede mencionar lo que pasa en la Macrozona Sur. El presidente hablaba de resistencia para referirse a actos de terrorismo y de recuperación de tierras por la usurpación. Y ahora tiene que desdecirse de nuevo por una situación que no tiene bajo control. Las causas de usurpación tuvieron una tasa de condena de 1%, o sea, es tierra de nadie”, sentencia Gazmuri.