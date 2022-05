“No basta tener la ventana abierta en una sala": llaman a redoblar cuidados ante retroceso de fase en la RM

El gobierno anunció que toda la RM y otras 43 comunas retroceden a fase "Medio Impacto Sanitario". AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 11 de mayo 2022 · 07:00 hs

Académicas de la Universidad de Talca llamaron a redoblar el autocuidado, respetando las medidas sanitarias y de aforo social, tras el anuncio del Ministerio de Salud (Minsal) de retroceso de 95 comunas a nivel nacional, que incluyen todas las de la Región Metropolitana.

Loreto Núñez, académica del Departamento de Salud Pública de esa casa de estudio, responsabilizó de esto al relajo respecto a la cuarta dosis y al olvido de las medidas sanitarias por parte de las personas.

“Hay que recordar que seguimos en pandemia. En Chile, tenemos una situación buena respecto al porcentaje de la población vacunada y hemos logrado un descenso de la mortalidad, pero no hay que olvidar que la inmunidad que confiere la vacuna disminuye con el tiempo”, advirtió.

Por ello, aconsejó que, “para seguir protegidas, las personas deben recibir estas dosis de refuerzo que mejoran la inmunidad y aumentan la cantidad de anticuerpos neutralizantes en el organismo”.

Respecto al aumento de casos, la académica recordó que, “es necesario seguir haciendo un monitoreo de las variantes, porque no todos los países lo hacen. Y si no existen estudios, no pueden ser detectadas”, precisó.

Núñez señaló que es necesario que exista un uso adecuado de mascarillas, con un recambio de ellas cada cierto tiempo, además de ventilar los espacios cerrados también de forma continua. “No basta tener la ventana abierta en una sala, porque el aire debe circular. Entonces, lo aconsejable es que haya dos fuentes de ventilación simultáneas, idealmente una ventana y una puerta abiertas para que transite el aire”, sostuvo.

Importancia de la cuarta dosis contra el Covid

María Ester Muñoz, académica de la Escuela de Enfermería de esta misma Casa de Estudios, indicó que, "la mejor protección que podemos tener es vacunarnos”.

La especialista hizo un llamado a los padres y tutores para que mantengan al día a sus niños con el esquema de vacunación. “Se torna fundamental que se vacunen los mayores de 3 años”, aseguró.

“Si bien es cierto que los menores no desarrollan, en general, cuadros graves de COVID-19, a diferencia de los adultos, hay un porcentaje de niños que puede desarrollar el Síndrome Inflamatorio Multisistémico, y esto puede ser bastante grave en la población pediátrica causando hasta algunas muertes”, lamentó.

“Aunque se hayan enfermado de COVID, eso no les da una inmunidad eterna, y por lo tanto es importante que respeten los esquemas de vacunación, sobre todo aquellas personas que no tienen las dosis completas. De esa manera, logramos prevenir el desarrollo de la enfermedad grave, y bajamos las tasas de hospitalización y de mortalidad, que siguen permaneciendo altas”, finalizó.