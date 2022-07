"No cumple con reglas de formalidad": presidente del TDLC retó a abogado por no usar corbata en sesión online

“Mire señor Bravo, las teñidas formales en Chile incluyen corbata todavía. Al menos en las actuaciones ante un organismo jurisdiccional", cuestionó Nicolás Rojas.

Por: Cristián Meza 13 de julio 2022 · 19:45 hs

Un particular hecho se registró durante una sesión online del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), luego que su presidente, Nicolás Rojas Covarrubias, reprendiera al abogado Mario Bravo por no usar corbata.

Durante los alegatos entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y los canales de TV, Rojas lanzó duros dardos contra el representante de TV+.

“Nuevamente consulto al señor Bravo por qué no está cumpliendo con las reglas mínimas de formalidad que deben tenerse en una audiencia de un organismo jurisdiccional en cuanto a su presentación personal”, cuestionó el presidente del TDLC.

Ante esto, el aludido respondió que "me preocupé especialmente de mi presentación personal hoy día. Con su chaqueta, con un chaleco a tono, la camisa. No es mi intención bajo ninguna circunstancia faltarle el respeto a este tribunal. Y eso quiero dejarlo súper claro”.

Pero las palabras del abogado de TV+ no satisficieron a la máxima cabeza del TDLC, quien le volvió a decir: “Mire señor Bravo, las teñidas formales en Chile incluyen corbata todavía. Al menos en las actuaciones ante un organismo jurisdiccional. Le cedo la palabra“.

Tras la sesión, el abogado Mario Bravo señaló a ADN radio que, con anterioridad, Nicolás Rojas Covarrubias ya le había hecho ver que no usaba corbata, pero le bajó el perfil a lo sucedido.

“En todo caso este incidente no significó ningún menoscabo para mí. Y entiendo, lo más importante, no determinará en caso alguno un perjuicio para mis representados. Lo que resuelva el TDLC no se verá en caso alguno alterado por este episodio“, declaró Bravo, quien apuntó que usa corbata cuando tiene que ir a la Corte Suprema.