"No nos intimida": alcalde de San Ramón denuncia balacera en entrada del municipio

Por: Equipo El Dinamo 23 de Marzo 2022 · 09:52 hs

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), denunció durante el martes una balacera en la entrada del municipio, justo en momentos en los que se realizaba una reunión con los concejales de la comuna.

En su cuenta de Twitter, el jefe comunal publicó imágenes de las balas recogidas en las afueras del edificio municipal, apuntando a un amedrentamiento de parte de la "narcopolítica".

“Que nos vengan a tirar balas a las afueras de la Municipalidad mientras estamos en el Concejo Municipal con transmisión en vivo, no nos intimida. ¡Seguimos haciendo la pega y luchando contra la NarcoPolítica!”, expresó.

En declaraciones a radio Cooperativa, Toro -quien venció al cuestionado Miguel Ángel Aguilera en una elección que se debió repetir por irregularidades- pidió al Gobierno aumentar la presencia estatal para enfrentar al narcotráfico.

“Hoy día estamos con una ausencia de Estado en estas comunas (...) En la zona sur de Santiago ocurren la mitad de los delitos graves de todo Chile, y es gravísimo. Aquí se están articulando las bandas, el crimen organizado y la verdad es que no estamos dando el ancho en cuanto a la cantidad de lo que se requiere”, afirmó.

El alcalde señaló además que “en San Ramón, para 90 mil personas, contamos con menos de 100 carabineros: a tres turnos, eso significa que son 30; más los que están con días administrativos, vacaciones y enfermos. Al final los que salen a la calle son menos de 10. PDI no existe en San Ramón, se fue hace un par de años en el Gobierno anterior, del ex alcalde que hoy está en prisión preventiva”.

“Lamentablemente me tocó recibir una comuna que no tiene ni una cámara de televigilancia, ni siquiera vehículos para poder hacer patrullaje. Son bastante precarias las condiciones. Hay ausencia de Estado, necesitamos que se nos ayude a las municipalidades (...) Vitacura tiene mil cámaras de vigilancia, nosotros no tenemos ninguna; los delitos de crimen organizado ocurren principalmente en comunas de la zona sur”, complementó.

Toro mencionó además que la presencia estatal se hace sentir en otras medidas como el aumento de la iluminación, las áreas verdes y también en las políticas enfocadas en la infancia, para que los niños se alejen de la cultura narco.