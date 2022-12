Olas de calor: guía práctica para enfrentar las altas temperaturas que afectan al país

Los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que se tiene registro. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 06 de diciembre 2022 · 12:44 hs

Ante el aumento de las temperaturas, las olas de calor son cada vez más frecuentes en distintas zonas del país, por lo que se hace necesario conocer los efectos de estos fenómenos en la salud y cómo enfrentarlos. Bajo este escenario, diversos especialistas entregaron una guía de recomendaciones.

Según el Reporte de la Evolución del Clima en Chile 2021 realizado por la Dirección Meteorológica de Chile, los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que se tiene registro. Esto provocó que las olas de calor se duplicaran en los últimos 20 años, además de intensificarse y aumentar su duración.

Las temperaturas máximas que se alcanzan en horas del día provocan que durante las noches se registren indicadores de clima tropical, el que corresponde a una temperatura mínima que supera los 20°. Estas noches más calurosas pueden afectar directamente la calidad de vida de las personas al existir un incremento en los niveles de estrés provocados por las variaciones en la calidad y conciliación del sueño.

Por otro lado, la salud física también se ve afectada por las altas temperaturas. “Es poco común que la causa directa de una muerte sea el calor. Sin embargo, frente a estos eventos extremos, pueden aumentar las consultas en urgencias asociadas a problemas cardiovasculares y de presión”, explicó la académica del Departamento de Geografía de la Universidad Chile e investigadora asociada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Pamela Smith.

Cómo afecta a la salud

Es relevante dentro del contexto de las olas de calor considerar que las personas con enfermedades cardiovasculares son personas más susceptibles a sufrir una descompensación de su enfermedad, puesto que el calor produce una vasodilatación en el organismo, provocando que el corazón comience a latir más rápido para aumentar su flujo sanguíneo.

Esta acción podría producir una arritmia, o en casos de pacientes con insuficiencias cardíacas.

Sin embargo, de acuerdo con el médico internista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Alfredo Parra, a esta población vulnerable también se suman pacientes de diversas enfermedades crónicas, como la diabetes.

Frente a las actuales temperaturas extremas, uno de los trastornos que se presentan en la población y que podría tornarse más peligroso es el golpe de calor. Esto corresponde a la incapacidad del organismo de eliminar el exceso de calor producido por exposición prolongada a temperaturas extremas, siendo los más vulnerables los niños, niñas y personas mayores, puesto que no reconocen estas altas temperaturas.

Irene Araya, dermatóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó que en el caso de los más jóvenes, esta incapacidad se debe a que su sistema nervioso central no está completamente desarrollado, mientras que en los más adultos se debe al deterioro del organismo. “Este golpe de calor puede generar no solamente lesiones en la piel, sino que también un shock hipovolémico, ya que se altera la circulación, porque el organismo pone de todo para tratar de disipar este calor y no lo logra. Entonces, se altera la circulación general y esto puede provocar finalmente un shock completo e incluso la muerte” señaló Araya.

Recomendaciones para enfrentar las olas de calor

La exposición prolongada y directa al calor puede causar diversas reacciones en el organismo, las que pueden ser combatidas con cuidados básicos, como evitar ciertos horarios para realizar actividades al aire libre, una buena hidratación y alimentación, el uso de protector solar, entre otras.

Para prevenir que la salud se vea afectada por el calor, lo más importante es no exponerse a las altas temperaturas. Sin embargo, explicó la dermatóloga, si es de obligación hacerlo, se debe tratar de dejar lo más mínimo posible expuesto del cuerpo. “Usar ropa holgada, pero que cubra gran extensión de la piel. Y aquellas zonas que no se pueden cubrir, como la cara y las manos, usar protección solar, factor solar sobre 30 y repetirlo cada tres horas” indicó la dermatóloga.

Por su parte, el médico internista también recomendó evitar la exposición al sol, principalmente entre las 12 del día y las 6 de la tarde, ya que se concentran las temperaturas más altas.

Además, el especialista sugiere el consumo de por lo menos dos litros de agua al día para evitar la deshidratación y sus síntomas asociados, junto a intentar permanecer en lugares con temperaturas más controladas.

“Lo más importante también es preocuparse por las personas que tienen alguna condición médica crónica y de todos los grupos de vulnerabilidad. Hay que estar muy atentos a cualquier cosa que esos pacientes puedan empezar a sufrir, porque no van a ser capaces de avisar ni de manifestar lo que les sucede, por lo tanto, se van a complicar sin que uno se pueda dar cuenta”, finalizó el médico internista.