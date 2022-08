Overoles blancos protagonizan nuevos incidentes en el Instituto Nacional

Durante el jueves también se registraron incidentes en el Instituto Nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 19 de agosto 2022 · 09:49 hs

Este viernes se registraron nuevos incidentes en la entrada del Instituto Nacional de Santiago, los que fueron protagonizados por encapuchados que vestían overoles blancos, quienes se enfrentaron a Carabineros lanzado elementos incendiarios.

Los incidentes comenzaron a primera hora de la mañana en el sector de Arturo Prat. Un grupo de personas se instaló en la puerta del establecimiento, desde donde atacó al personal de Control de Orden Público (COP).

Uno de los encapuchados intentó lanzar una bomba molotov hacia el exterior del liceo, pero el elemento terminó impactando en una ventada del mismo recinto, en una situación que no pasó a mayores.

Durante la tarde del jueves también se habían reportado algunos desórdenes en el exterior de la escuela emblemática santiaguina.

La violencia en el Instituto Nacional

El Instituto Nacional ha sido escenario de diversos hechos de violencia durante los últimos meses, los que han preocupado a gran parte de la comunidad.

Hace algunos días los profesores del recinto, acompañados del Colegio Metropolitano de Profesores, se manifestaron por las diversas situaciones ocurridas en el establecimiento, cuyas actividades se han interrumpido por diversas manifestaciones.

“Las y los docentes lo han entregado todo, han abordado todas las estrategias pedagógicas, pero no es suficiente si no hay real apoyo de las autoridades, si no hay atención a las graves problemáticas que se viven, algunas de ellas que se arrastran por décadas. Si no se pasa de la retórica a la acción concreta con una solución real, si no se abordan los hechos delictuales como tales, esto no se va a resolver y por el contrario se continuará agudizando”, señaló Mario Aguilar, presidente del Regional Metropolitano de Profesores.

Desde el municipio de Santiago, que opera como sostenedor del colegio, se ha buscado iniciar un diálogo para responder a las demandas de los estudiantes, las que se centran en los problemas de infraestructura y de personal docente, entre otros.