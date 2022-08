Overoles blancos protagonizaron nuevos incidentes en el Instituto Nacional

Algunos encapuchados lanzaron bombas incendiarias desde el techo del Instituto Nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 22 de agosto 2022 · 10:38 hs

Este lunes se registraron nuevos incidentes en las afueras del Instituto Nacional de Santiago, los que fueron protagonizados por encapuchados que vestían overoles blancos, quienes lanzaron artefactos incendiarios contra Carabineros.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, un grupo de individuos llegó hasta la calle San Diego para enfrentar al personal de Control de Orden Público (COP). Allí fueron vistos fabricando bombas molotov.

Según lo publicado por Radio Bío Bío, los encapuchados también lanzaron artefactos incendiarios desde el techo del establecimiento educacional.

Debido a estos incidentes se tuvo que cortar el tránsito por la Alameda en dirección al oriente desde Manuel Rodríguez. La circulación de vehículos se retomó cerca de las 09:30 horas, luego que se lograra controlar la situación.

Violencia en el Instituto Nacional

Desde inicios de este año el Instituto Nacional ha enfrentado diversos hechos de violencia, los que se han agudizado durante los últimos meses con la reaparición de los overoles blancos, encapuchados que se dedican especialmente a lanzar artefactos incendiarios al personal policial.

Hace algunos días los profesores del recinto, acompañados del Colegio Metropolitano de Profesores, se manifestaron por las diversas situaciones ocurridas en el establecimiento, cuyas actividades se han interrumpido por diversas manifestaciones.

“Las y los docentes lo han entregado todo, han abordado todas las estrategias pedagógicas, pero no es suficiente si no hay real apoyo de las autoridades, si no hay atención a las graves problemáticas que se viven, algunas de ellas que se arrastran por décadas. Si no se pasa de la retórica a la acción concreta con una solución real, si no se abordan los hechos delictuales como tales, esto no se va a resolver y por el contrario se continuará agudizando”, señaló Mario Aguilar, presidente del Regional Metropolitano de Profesores.

Desde el municipio de Santiago, que opera como sostenedor del colegio, se ha buscado iniciar un diálogo para responder a las demandas de los estudiantes, las que se centran en los problemas de infraestructura y de personal docente, entre otros.