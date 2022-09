Padre que acompañó a su hija a bailar El Costillar: "No lo pensé dos veces"

"Ver su carita de felicidad en el escenario fue impagable. Cuando yo tenía 13 años me tocó bailar en la escuela 'El Costillar'. Ahora estoy bastante pasadito, ya tengo 42, pero algo me acordé de los pasos y le puse empeño no más", detalló.

Por: Cristián Meza 16 de septiembre 2022 · 14:33 hs

El video de un padre que saltó al escenario para acompañar a su hija que bailaba sola El Costillar en un acto escolar en Chiguayante se volvió viral en estas Fiestas Patrias.

El protagonista de este hecho es Marcelo Alarcón de 42 años, quien fue en ayuda de su hija Josefa, de 6 años, en la celebración realizada por la escuela La Esperanza de Chiguayante.

Alarcón declaró a LUN que “la niña se puso a bailar solita y aunque lo estaba haciendo súper bien, yo encontraba que era rara la situación”.

Ante esto, su ex pareja y madre de Josefa lo alentó a salir a bailar con ella. "No lo pensé dos veces y salté a bailar con la Josefa. Ver su carita de felicidad en el escenario fue impagable. Cuando yo tenía 13 años me tocó bailar en la escuela 'El Costillar'. Ahora estoy bastante pasadito, ya tengo 42, pero algo me acordé de los pasos y le puse empeño no más", detalló.

El hombre detalló que, producto de su trabajo que lo tiene viajando de manera recurrente, no había podido practicar el baile con su hija, por lo que ella practicó la coreografía desde agosto con su madre.

En tanto, la madre de Josefa, Angélica, destacó el rol de padre de Marcelo Alarcón, dejando en claro que “le pongo más de un 10 como papá. Siempre está presente en todo. Tanto a nivel económico como emocional”.

En medio del acto, la mujer se acordó que el papá de la niña ya había bailado El Costillar, por lo que lo alentó a acompañarla

"Dicen que a los hombres a veces hay que darles un empujoncito, pero yo sabía que podía contar con él", agregó, junto con comentar que “cuando la Josefa lo vio en el escenario le hizo un corazón con sus manitos y yo me emocioné”.

Angélica se creó la cuenta de Tik Tok para que el video pudiera ser visto por sus familiares, sorprendiéndose que alcanzara los más de 32 mil seguidores.

Por su parte, Marcelo puntualizó que “nosotros nos consideramos unos súper papás. Siempre conversamos con Angélica, porque aunque estemos separados, yo jamás voy a dejar sola a la Josefa. Los días libres que tengo los paso con ella. Participamos juntos en todas las actividades de la niña”.