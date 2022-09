Paiva detalla su salida tras el hackeo y juega al misterio con una eventual advertencia al Ministerio de Defensa

El general Guillermo Paiva contó que renunció estando con licencia médica, reconoció que no tiene experticia informática y evitó asegurar o negar un aviso de vulnerabilidad al Ministerio de Defensa AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 23 de septiembre 2022 · 17:05 hs

“Me parece correcto que el general Paiva haya asumido su responsabilidad, fue una renuncia que él puso sobre la mesa… Tengo certeza de que la ministra Maya Fernández cuando recibió una alerta de vulnerabilidad, no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance”.

Esa fue la reacción del presidente Gabriel Boric en Nueva York respecto a la salida del general Guillermo Paiva como jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas. El uniformado dejó su cargo voluntariamente después de la intervención del grupo de hackers denominando “Guacamaya” que vulneró el servidor de correos del estamento que asesora al Ministerio de Defensa.

“Me llamaron de la Comandancia en Jefe, y estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia. Mi renuncia fue producto de mi responsabilidad de mando”, aseguró el especialista en seguridad militar.

“Me voy completamente tranquilo, con la frente muy en alto y me voy con el cariño de la gente que supo en algún momento valorar mi trabajo, y que hasta el día de hoy me escribe y me llama dando muestras de afecto y de apoyo. Eso es lo más importante”, fue su mensaje de despedida en entrevista con La Segunda.

La versión del general Paiva sobre el hackeo

Son cerca de 400 gigabites de información que se filtraron a través de correos en el Ministerio de Defensa. La acción de los hackers derivó en que la titular de Defensa, Maya Fernández, volviera antes de lo presupuestado desde Estados Unidos para estar al tanto en terreno de las repercusiones que generó esta acción cibernética.

“Se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo… No tengo mayores antecedentes porque no tengo la experticia técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers”, aseguró el general Paiva.

De igual modo, al ser consultado sobre si advirtió de los peligros de seguridad virtual al Ministerio de Defensa, Paiva jugó al misterio. “No voy a responder eso… Por ahora”, fue su respuesta.

El vicealmirante José Luis Fernández asumió en el cargo en el EMCO en reemplazo de Guillermo Paiva.