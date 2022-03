"Para evitar una orden de detención": abogado de general Martínez explica por qué no quiso declarar

En esta línea, detalló que el ex comandante en jefe no declaró ante la ministra en visita ya que no estaría acompañado, agregando que no cometió delito en su gestión en Ejército. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 03 de Marzo 2022 · 20:52 hs

El abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del general Ricardo Martínez, explicó las razones que tuvo el ex comandante en jefe del Ejército para no presentarse a declarar ante la ministra en visita, Romy Rutherford, en el marco del caso por fraude en la institución.

En entrevista con T13 Radio, Manríquez indicó que "para evitar que se dicte una orden de detención, un apremio indebido y fuera de la Constitución a estas alturas, hoy presenté un recurso de amparo ante la Corte Marcial".

El defensor de Ricardo Martínez aseguró que con este recurso de amparo busca “igualdad ante la ley, descartando que el renunciado comandante en jefe se encuentre en rebeldía.

"De lo que se trata es tener una cancha pareja de una vez por todas y que las falencias de la justicia militar, institucional, que es oscura, cerrada, y que ya han quedado a la vista. Y por lo tanto esa situación sea la misma que otros imputados", argumentó el defensor.

Manríquez sostuvo que la ausencia de Martínez a prestar testimonio ante Rutherford "no se trata de una rebeldía ni una falta de respeto, se trata simplemente de que rijan reglas de legalidad, a la altura del estándar del respeto de las personas".

En esta línea, detalló que el ex comandante en jefe no declaró ante la ministra en visita ya que no estaría acompañado, agregando que no cometió delito en su gestión en Ejército.

"Si esto es como dicen, que son esos 15 o 16 viajes, entonces estamos tranquilo porque en esos 15 o 16 viajes no hay ninguno de los cuatro grupos que se han mencionado. No hay cambios de destino, no hay sobre pagos, no hay beneficio personal ni se ha quedado con vueltos ni ha cambiado la misión institucional", reafirmó.

Junto con ello, puntualizó que "el general Martínez viajó en su calidad de comandante en jefe o en otras destinaciones públicas bajo actos administrativos conforme a los procedimientos vigentes, completamente validados. O sea, el general Martínez no se ha quedado con ningún peso público en esta materia, que permita conjeturar siquiera que ha actuado -incluso sin saberlo- como copartícipe de un fraude. Desde ese punto de vista entonces no se entiende, estando eso así de claro, por qué a seis días de dejar de ser comandante en jefe, se le cita en calidad de inculpado de circunstancias que nadie puede conocer en detalle. Eso es espeluznante".