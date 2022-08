Pareja de Camila Vallejo se llena de críticas y odiosidad por comentarios sobre Javiera Parada

Compartir











Por: Luis Rivera 17 de agosto 2022 · 19:35 hs

Abel Zicavo, excantante del grupo musical "La Moral Distraída" y actual pareja de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se llenó de mensajes de repudio en redes sociales después de criticar a Javiera Parada.

El músico escribió “¿Te imaginai (sic) ser Javiera Parada?”, a propósito de la aparición de la otrora agregada cultural de Chile en Estados Unidos entre 2014 y 2016 en la franja de propaganda televisiva alusiva a la opción Rechazo, con miras al próximo Plebiscito del domingo 4 de septiembre.

“¿Te imaginai ser el pololo de una ministra ultra feminista y el weon (sic) basureando a otra mujer?”, fue una de las respuestas más viralizadas al mensaje de Zicavo, quien se llenó de insultos y descalificaciones, y además se volvió tendencia en Twitter por la cantidad de interacciones y reacciones que generó. “Ni un minuto más a tu música”, le escribió otro usuario, también ampliamente replicado.

“Están saltones los del rechazo”, se defendió el aludido. “Qué manera de bloquear bots”, manifestó igualmente, dando cuenta de que eligió bloquear a los múltiples usuarios que cuestionaban sus palabras contra la ex parlamentaria del Partido Comunista.

“Fue porque debe ser difícil ponerse en sus zapatos”, argumentó justificando su mensaje inicial contra Parada.

“No es nada nuevo”, complementó el artista, en respuesta a los usuarios que lo defendieron de los insultos, arguyendo que estos ataques ocurren siempre cuando se acerca un período de elecciones o de campaña política y que, justo en la previa del Plebiscito en el que los chilenos decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución, no le sorprendían los ataques.

Por ahora, la ministra Vallejo no entró en la polémica y, por ahora, se mantiene en silencio y, aunque se mantiene activa en redes sociales, no rompió su agenda ni le dedicó palabra alguna al tema.

El amor de Camila Vallejo y Abel Zicavo

Ambos se conocieron hace cerca de dos años por la hermana de la secretaria de Estado, quien tenía vínculo con la banda La Moral Distraída. De hecho, el propio Zicavo recordó esos tiempos y detalló su relación con una de las mejores evaluadas de la administración Gabriel Boric.

“Me impactaba su trabajo, lo elocuente que era siendo tan chica, o sea yo la miraba y decía: ‘¡Qué mujer!’. Cuando empezamos a tener onda, la ‘Cami’ me dijo: ‘Oye, tengo que ser súper honesta, me dijeron que tú eres cantante de una banda, pero no tengo idea de tu banda'… Nos enamoramos, la verdad, brutalmente”, contó hace un tiempo Zicavo en la revista El Sábado.

Actualmente la pareja está unida y comparte hogar con Adela, la hija que Vallejo tuvo con su anterior pareja, Julio Sarmiento, con quien estuvo hasta 2016.