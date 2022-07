Paro en pabellones del Hospital de Concepción suma más de 100 cirugías suspendidas

La paralización en los pabellones del Hospital de Concepción suma seis días AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 27 de julio 2022 · 10:18 hs

El Hospital Regional de Concepción atraviesa por una grave crisis después del paro de funcionarios de los pabellones quirúrgicos que ha significado la suspensión de más de 100 cirugías.

Este miércoles marca la sexta jornada de paralización, por lo que el Colegio Médico ha activado el llamado al Gobierno para solucionar los inconvenientes que ha generado en pacientes y familiares.

“Esta es una situación muy grave, estamos hablando del hospital más grande de Chile, por lo tanto estamos hablando del quirófano que más opera en el país. Este hospital es gigantesco y que no hayan actividades quirúrgicas es grave, hay pacientes con cánceres, pacientes con enfermedades de vesícula, de riñón, de corazón, de cráneo que están siendo postergados por razones que no entienden y que no tienen por qué entender”, dijo el presidente del Colegio Médico de Concepción, Germán Acuña.

En paralelo a las palabras del médico penquista, otro estamento que llamó a terminar con la paralización fue la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss).

“No podemos continuar avalando un paro de funciones que afecta de manera tan sensible a la población… Manifestamos nuestro interés en realizar una mesa de trabajo que a nivel local, regional y/o nacional busque soluciones a mediano y largo plazo dando pie a una mejora real y justa de las condiciones laborales de nuestros funcionarios y funcionarias”, expusieron en un comunicado.

Las razones del paro

Los funcionarios de la salud que han convocado a este paro y que han conllevado a la suspensión de más de 100 cirugías en los últimos días solicitan un ajuste salarial y mejorar las condiciones en relación a sus jornadas laborales y turnos.

A la espera de las resoluciones y de lo que pueda ocurrir antes de cumplir una semana de paralización, los funcionarios solicitan y exigen reconocimiento de situaciones como la imposibilidad de ascender o de subir de grado sin tener contactos.