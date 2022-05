Partido Republicano rechaza instructivo de la Subsecretaría de la Niñez sobre "les niñes"

Juan Irarrázaval catalogó esta publicación como “perversa” y anunció que el partido ya está conversando las medidas que tomarán como bancada republicana.

Por: Cristián Meza 20 de mayo 2022 · 17:25 hs

Luego de que la Subsecretaría de la Niñez publicara en sus redes sociales un instructivo de cómo utilizar los conceptos correctos al dirigirse a los niños, diputados del Partido Republicano repudiaron este hecho catalogando al gobierno como una medida “equivocada y sesgada”.

Tanto el legislador republicano Juan Irarrázaval como Stephan Schubert, se manifestaron en contra de la publicación, donde se pide llamarlos “les niñes”, diciendo que este tipo de acción demuestra que el Gobierno ideologizaría la forma en que los padres quieren educar a sus hijos.

El parlamentario por la Región de la Araucanía, Stephan Schubert, manifestó su punto de vista: “¡Qué equivocado están! ¡Hasta cuándo la ideología les sale por los poros! Necesitamos un gobierno que proteja a la niñez, no que se encargue de estas cosas con recursos públicos. Hay mucho por hacer, hay que velar por su protección, cuidado, educación y no comenzar a corregir a los adultos por cómo debemos llamar a nuestros niños. Nadie les falta el respeto a los hijos cuando se les dice: nuestros niños”.

Al mismo tiempo, su par Juan Irarrázaval catalogó esta publicación como “perversa” y anunció que el partido ya está conversando las medidas que tomarán como bancada republicana: “Las familias, papás y mamás tenemos que tener mucho cuidado de este Gobierno, como queda de manifiesto con esta campaña de perversión. Ellos no creen en el derecho preferente para los padres de educar a los hijos. Tratan a nuestros niños como cosas, los manosean ideológicamente. En vez de gastar los recursos públicos, que urgen a las familias, el gobierno prefiere declarar la guerra a estas mismas. Por eso en el Partido Republicano estamos pensando en las medidas a tomar”.

A ambos parlamentarios no les pareció correcto que el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de la Niñez, hayan difundido información donde se corrige el lenguaje y enseña la supuesta forma correcta de llamar a los niños y menores. También aclararon que el decir: "nuestros niños", no es una forma de apropiárselos, como si fueran un bien, sería un tema de afecto, amor y que de eso se trataría la relación entre padres e hijos.

“Invitamos, nuevamente a este gobierno, a través de su ministerio, a gastar estos recursos públicos de manera debida y no difundir su ideología personal. En su casa puede hacer lo que quieran, en la medida que no dañen a los niños, pero no nos obliguen a nosotros a cambiar nuestro lenguaje de manera tan equivocada y sesgada”, puntualizó el diputado Schubert.