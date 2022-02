Paula Daza anuncia que dio positivo por Covid-19

Paula Daza informó su situación a través de redes sociales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 21 de Febrero 2022 · 16:08 hs

Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, se valió de sus redes sociales para informar que dio positivo por Covid-19.

A través de su Twitter, Daza precisó que “ayer (domingo) comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la (prueba) PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen”.

La pediatra recalcó que "por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora".

Paula Daza dejó el Ministerio de Salud para ser parte del equipo de campaña de José Antonio Kast.

Tras la derrota de Kast a manos de Gabriel Boric, Daza retornó al Gobierno al asumir funciones en el segundo piso de La Moneda.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó este lunes 23.254 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 12.869 corresponden a personas sintomáticas y 2.643 no presentan síntomas. Además, se registraron 7.742 test PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 2.876.455 De ese total, 131.408 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.696.204.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se informaron 144 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de muertos asciende a 41.491 en el país.

A la fecha, 1.005 pacientes Covid-19 se encuentran hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos. De ellos, 835 están con apoyo de ventilación mecánica.