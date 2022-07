Pedro Pool apunta a Camila Vallejo y afirma: "Ojalá me metan preso"

Pedro Pool enfrenta querellas por amenazas de muerte de parte de Fernando Atria, Jaime Bassa y el municipio de Valparaíso.

Por: Luis Rivera 31 de julio 2022 · 17:01 hs

Nuevamente el empresario Pedro Pool utilizó su canal de Youtube para comentar lo que actualmente ocurre con su nombre en los Tribunales de Justicia. Varias son las querellas las que deberá enfrentar después de lanzar amenazas de muerte a algunos ex convencionales y tratar de “indios” a los integrantes de la Convención que representaban a los pueblos originarios.

Fernando Atria y Jaime Bassa presentaron una denuncia en su contra y en ese contexto, Pool salió al paso comparándose con Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

“Me he convertido de la noche a la mañana en un hombre peligroso, más malo que Llaitul. El Instituto de los Derechos Humanos de Osorno y el de Chile no ha puesto una querella criminal en contra del señor Héctor Llaitul, por ejemplo. No. Un hombre que carga con 50 cadáveres en su espalda y miles de atentados terroristas", sostuvo.

“¿Y por qué a Pedro Pool? Porque Pedro Pool es peligroso, Pedro Pool tiene ideas, Pedro Pool es un hombre que dice las cosas de frente, no se queda callado, no entrega la oreja… Entonces hay que atemorizarlo, funarlo querellarse y ojalá meterlo preso. Y ojalá me metan preso, me van a hacer un favor", extendió.

El mensaje contra la vocera de Gobierno

En sus descargos, Pool volvió a enfrentar a los sectores de izquierda. “Yo le quiero decir a los zurditos que no me van a callar y no me van a callar, porque yo estoy peleando por algo más grande. Yo estoy peleando por la libertad, por la libertad de mi familia y el pueblo de Chile”, dijo.

Pero no fue lo único. Aprovechó la instancia para nombrar a la vocera de Gobierno en un tono desafiante.

“Entrevistaron a la Ministra Camila Vallejo, la que saltó del liceo a la política y de la política a ministra sin haberle trabajado un día a nadie… Se le preguntó si el Gobierno se iba a querellar contra el ciudadano Pedro Pool y dijo que lo estaban pensando. Ministra le mando un recado, queréllese, pero si se querella contra mí, tiene que querellarse contra Héctor Llaitul. La tiene clara, no es cierto, la tiene clarita” cerró.