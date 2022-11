Piden alimentar por la fuerza a Llaitul y los imputados de la CAM que están en huelga de hambre

Los comuneros mapuche detenidos en Temuco amenazaron con sumarse a la huelga de hambre líquida que mantienen Héctor Llaitul, su hijo Pelantaro y otros formalizados por atentados en la Araucanía AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 30 de noviembre 2022 · 15:44 hs

Las presiones van de un lado y otro. Mientras Pelantaro Llaitul, Jorge Cayupil, Luis Fuenzalida, Juan Carlos Mardones y Luis Menares siguen en huelga de hambre líquida luego de ser trasladados al Centro Penitenciario de Valdivia, las fuerzas políticas de oposición amenazan a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para que no acceda a las peticiones de estas personas imputadas por ataques incendiarios en la Región de la Araucanía.

Héctor Llaitul, padre de Pelantaro, también inició esta protesta junto a otros internos en Concepción. Pero no es lo único que podría pasar, pues en Temuco, donde la defensa de estos formalizados busca que sean trasladados, los comuneros detenidos han planteado la posibilidad de sumarse a la manifestación bajo el mismo método.

“Como módulo de presos políticos mapuche de Temuco, no descartamos una eventual movilización. Para dar una muestra clara de unidad en el weichan y seguir avanzando en nuestra reconstrucción de la nación mapuche autónoma. El afán de cuidar los intereses del gran capital agudizan la persecución y hostigamiento hacia las dignas comunidades en resistencia que día tras día contribuyen a la reconstrucción y liberación de nuestra nación mapuche”, indicaron en un comunicado.

“Estos terroristas de la CAM deben que estar donde la justicia determine y la huelga de hambre es una mala conducta y está tipificado. No van a poder hacer ninguna presión que lleve a Gendarmería a hacer una acción distinta por su huelga de hambre”, dijo el diputado Miguel Mellado de RN.

A él se sumó Andrés Jouannet, de Amarillos por Chile, quien exigió que estos reos sean alimentados a la fuerza. “Espero que las autoridades de Justicia, en este caso la ministra y el director de Gendarmería, no cedan ante las presiones de Héctor Llaitul. Me parece que no corresponde lo que está realizando. El Estado tiene las herramientas para efectivamente obligar a estas personas puedan consumir alimentos o líquido. Esperamos que las autoridades de Justicia no ‘pisen el palito’”, sostuvo el parlamentario temuquense.