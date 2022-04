Piñera celebró premio recibido por investigadores junto con Paula Daza y Andrés Couve

Las autoridades del anterior gobierno fueron parte de la delegación que recibió el reconocimiento. TWITTER/PAULA DAZA

Por: Sebastían Dote 05 de Abril 2022 · 17:15 hs

El ex presidente Sebastián Piñera celebró el reconocimiento internacional entregado a investigadores chilenos por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia del COVID-19.

Durante el lunes el Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), la más grande asociación de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile el Franz Edelman Award 2022, apuntando al trabajo realizado por el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y la Universidad de Chile, quienes recibieron la colaboración de los ministerios de Ciencia y Salud y Entel.

A la ceremonia de premiación, que se realizó en Estados Unidos, asistieron la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el ex ministro de Ciencias, Andrés Couve, ambos funcionarios del gobierno de Piñera, quien usó su cuenta de Twitter para destacar el logro.

“Chile recibe reconocido premio mundial por su buen manejo de la pandemia y el trabajo comprometido e incansable del Minsal, el Ministerio de Ciencia, el centro ISCI, el Gobierno de Chile y tantas personas que entregaron lo mejor de sí mismas”, tuiteó.

El ex mandatario añadió que “fueron tiempos muy duros y exigentes, pero con una gratificación invaluable e inolvidable: Haber salvado miles y miles de vidas y haber hecho todo lo humanamente posible por proteger la salud de todos nuestros compatriotas”.

Entre las aplicaciones desarrolladas, y que fueron distinguidas por el instituto, se encuentran una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas, un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el COVID-19 y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional.

Leonardo Basso, director del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico de la Universidad de Chile, señaló que “nuestros desarrollos analíticos de vanguardia se implementaron en el terreno, involucraron el trabajo de cientos de personas, desde científicos hasta trabajadores de la salud, y ahorraron, en una estimación conservadora, más de 2.800 vidas”.

El académico también estimó que estas aplicaciones significaron ahorros sobre los 200 millones de dólares y más de 65 mil infecciones por COVID-19 evitadas.