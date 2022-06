Plan Paso a Paso: personas sin Pase de Movilidad podrán entrar a lugares cerrados con PCR negativo

También se incluyeron cambios en los aforos en actividades culturales. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 11 de junio 2022 · 09:37 hs

El Ministerio de Salud publicó este viernes en el Diario Oficial una serie de modificaciones a la resolución exenta que establece el denominado “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, que incluye una relacionada con el uso del Pase de Movilidad.

En él, las autoridades sanitarias establecieron que para ingresar a espacios cerrados, quienes no cuenten con dicho documento habilitado, podrán presentar un PCR negativo realizado en Chile, que no tenga más de 24 horas.

En el caso de los eventos masivos, se consignó que los que se realicen "en una localidad que retrocede a una fase más restrictiva dos semanas antes del día en que se lleva a cabo el evento, se permitirá la asistencia del público que, al momento del anuncio de la entrada en vigencia de la nueva fase, ya contaba con su ticket, aún cuando el número total de ellas exceda el aforo permitido para el día de la actividad".

Además, se permitirá un 100% de aforo en aquellos lugares que realicen eventos culturales y que tengan una capacidad habitual de 350 personas o menos, como salas, teatros y cines. En cambio, si se realizan en espacios que tienen una capacidad habitual mayor a 350 y menor a mil personas, el aforo máximo dependerá del “riesgo” que presentan las actividades.

“Se considerarán actividad de bajo riesgo aquellas donde no se permita comer ni beber durante el espectáculo, se ventile entre una función y otra, no se permita que los asistentes canten o alcen la voz, los asistentes permanezcan en asientos fijos previamente delimitados, y la duración del evento no exceda las dos horas”, indicaron las autoridades.

Se considerará evento de alto riesgo donde “no se pueda cumplir al menos una de las características establecidas para las actividades de bajo riesgo. En las actividades de alto riesgo el aforo máximo será de un 75%”.

Pero si el recinto donde se lleva a cabo la actividad cultural tiene un aforo de más de mil personas, el aforo será de un 75%, independiente del riesgo.

Por otro lado, dentro de las modificaciones al plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso”, se cambió la palabra “cuarentena” por “aislamiento” y se incluyó como examen válido el test de antígeno, pese a que antes solo se consideraba el PCR.