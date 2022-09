Plebiscito de Salida: cambio de hora, miles de excusados, intento de funa y votos presidenciales marcan primeras horas

Largas filas en los locales de votación y en las comisarías para excusarse han sido la tónica durante la primera parte del Plebiscito Constitucional. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Luis Rivera 04 de septiembre 2022 · 15:49 hs

Este domingo 4 de septiembre a las ocho de la mañana comenzaron a constituirse las mesas para el correcto desarrollo del Plebiscito de Salida de la nueva Constitución. Temprano, muchas personas despertaron con un cambio de hora automático en sus aparatos electrónicos que los llevó a levantarse y votar antes de lo planificado.

Pero eso terminó siendo una mera anécdota, al igual que el buen tiempo que acompañó en gran parte del país, pues con el correr de las horas se conocieron noticias relevantes para la seguridad.

La delegada presidencial de la Región del Biobío, Daniela Dresdner, confirmó un ataque a torres de alta tensión en Hualqui, hecho que generó temor en la ciudadanía, minutos antes de comenzar el proceso electoral. En el lugar comenzaron las investigaciones pertinentes, pues se encontraron lienzos con consignas políticas.

Este hecho se sumó a otro que se registró en la Macrozona Sur. En Cañetese denunciaron cortes de rutas, específicamente en el trayecto que une esa comuna con Tirúa. En esa zona, automovilistas aseguraron que escuchar disparos justo cuando se dirigían a sus locales de votación.

En paralelo a esta situación policial, las filas en las distintas comisarías del país comenzaron a crecer con el correr de la mañana. Más de 15 millones de personas están convocadas para sufragar de manera obligatoria, pero las excusas fueron miles y durante la tarde continuaban llegando chilenos a explicar por qué no se presentaron en las urnas. Estar a más de 200 kilómetros del local de votación es el motivo más recurrente y Carabineros atenderá hasta las 23:59 de este domingo.

Los presidentes votaron y le hablaron a Chile

Mientras la atención se mantenía por algunos momentos en el conteo y los votos emitidos voluntariamente en el extranjero, Gabriel Boric emitió su sufragio a eso de las 9 de la mañana. Y su mensaje terminó siendo un llamado a la unidad, pase lo que pase con los porcentajes finales de votación.

“Estamos construyendo un país en unidad, independiente cuál será el resultado, el rol que voy a jugar como presidente de la República es en encontrarnos como país”, fue una de sus declaraciones. Luego aparecieron Ricardo Lagos, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, quien se ausentó completamente de la campaña del Rechazo. A primera hora de la jornada, se conoció el voto de la ex presidenta Michelle Bachelet desde Ginebra, Suiza.

El antecesor de Boric sostuvo su idea de tener una nueva Carta Magna, pero no el borrador que presentó la Convención. “Nosotros tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir”, dijo Piñera.

Lagos, en tanto, fue más potente en su llamado, pues intentaron “funarlo” un par de personas mientras hablaba con la prensa. “¡Se acabó la cocina de la Concertación!”, le gritaron, mientras los reporteros que estaban en el centro de Santiago aseguraron que un ciudadano puso música en alto volumen para que no se escuchara el discurso del ex presidente. “Lo que tenemos acá es un estado de odiosidad con motivo de este ejercicio, y eso no es viable en una sociedad civilizada”, fue su análisis del momento que político-social que atraviesa Chile.

Frei, quien en la antesala anunció que iba por el Rechazo, aseguró que “todos los sectores políticos han dicho que hay que buscar y hacer reformas para lo que quieren todos los chilenos: una Constitución que sea para todos y apoyada por la gran mayoría para no seguir en la incertidumbre y en este permanente ambiente de intolerancia”.

El primer balance del Gobierno sobre el Plebiscito

Con el funcionamiento del 100% de las mesas y una mañana completa para analizar lo que ha sucedido, desde el Gobierno de todos modos han aprobado la masiva participación ciudadana y el correcto desarrollo del Plebiscito Constitucional.

“Tenemos funcionando todos los servicios con normalidad. No hay afectación de suministros de nada. No hay ningún impedimento para concurrir a los locales de votación en todo el país… Estamos absolutamente preparados para todo. Tenemos un comité operativo funcionando desde las 06:30 de la mañana, donde están todas las instituciones conversando”, aseguró la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien emitió su voto en La Florida.

“Mañana seguiremos, como Gobierno, convocando a la participación y convocando a todos los actores de manera transversal para que podamos mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas”, extendió la secretaria de Estado.