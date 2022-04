Por qué se cayó el proyecto que buscaba declarar feriado el 2 de mayo

En 2022 habrá pocos fines de semana largo

Por: Rafael Carneiro 21 de Abril 2022 · 10:34 hs

El proyecto que buscaba establecer el día 2 de mayo como feriado, reemplazando el día 1º, que este año será un domingo, no alcanzó aprobarse antes de la fecha. Según el diputado Héctor Barría (DC), durante la jornada de este miércoles, él “pagó el noviciado”, ya que desconocía los tiempos legislativos.

Lo anterior, dando cuenta que la próxima semana es distrital, no hay trabajo legislativo y así el proyecto no logrará ser discutido en la Cámara de Diputados.

La propuesta del diputado DC era establecer el lunes 2 de mayo como feriado, dado que el día oficial, el 1º de mayo y Día del Trabajador, caerá en un domingo. “No se puede pasar por alto al mundo trabajador”, defendió Barría.

El parlamentario por la región de Los Lagos también afirmó que un nuevo fin de semana largo le daría impulso a los rubros del comercio y la gastronomía que se vieron bastante afectados con la pandemia.

"No prospera posibilidad de que sea feriado el lunes 2 de mayo; no prospera el Quinto Retiro. Próxima semana es de gestión en los distritos, no hay sesión ni votaciones en la Cámara de Diputados. Lo intentamos, esta vez no se pudo", manifestó Barría en su perfil en Twitter.

Fin de semana largo

De acuerdo con el calendario de 2022, el próximo fin de semana largo será el 27 de junio, Día de San Pedro y San Pablo. Poco menos de un mes después, la ciudadanía podrá disfrutar el día 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el día 19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército), el 10 de octubre (Encuentro de Dos Mundos) y 31 de octubre (Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes).

El resto de los días libres legales serán martes, miércoles, jueves o fin de semana.