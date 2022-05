Por unanimidad: Senado aprueba idea de legislar la Ley Tamara

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai expresó que "ante este proyecto no podemos quedar sin hacer nada...". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 11 de mayo 2022 · 23:31 hs

Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto que busca reforzar la protección penal a la infancia y a personas en situación de vulnerabilidad, conocida como "Ley Tamara", al aprobar por unanimidad la idea de legislar sobre la iniciativa.

Con esta votación, se dio luz verde al análisis en particular del proyecto por lo que se fijó el 17 de junio como plazo para presentarle indicaciones.

Cabe recordar que este proyecto cumple su segundo trámite constitucional en el Senado y tuvo su origen en un mensaje y una moción de un grupo de diputados, entre los que se encuentra el actual senador Matías Walker (DC).

En lo fundamental busca establecer una congruencia en el establecimiento de ciertas circunstancias especiales que se han considerado para la apreciación de determinados delitos, con lo que sucede respecto de la calificación de las acciones penalmente sancionadas, cuando las víctimas de delitos sean personas que se encuentran en desprotección por su edad o condición de salud.

El presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, explicó los alcances del proyecto y valoró la agilización del trámite de esta iniciativa que busca fortalecer la protección penal a la infancia en casos de delitos en los que los menores resultan como víctimas.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai expresó que "ante este proyecto no podemos quedar sin hacer nada... Creo que este tipo de delitos deben ser condenados con pena máxima como tampoco podemos permitir que delincuentes como el que mató a Ámbar salgan antes de las cárceles y vuelvan a cometer los mismos delitos".

Una postura similar tuvo su par de Evopóli, Luciano Cruz-Coke, quien agregó que "como sociedad tenemos la responsabilidad de garantizar los mayores estándares de cuidado a aquellos que por su condición están más desprotegidos, en particular los niños. Una forma aunque no la única, es endureciendo las penas de los delitos. No es populismo penal pero en estos casos parece absolutamente necesario".