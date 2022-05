Precio del pan: anuncian alza en los próximos meses por crisis de producción de trigo

La bancada PPD ingresó un proyecto para establecer un subsidio que permita disminuir y controlar el precio del pan. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 23 de mayo 2022 · 09:31 hs

El precio del pan tendrá una nueva alza durante los próximos meses debido a la intensa ola de calor que afecta la producción de trigo en India. Frente a este crítico escenario, el gobierno determinó restringir la exportación y asegurar el consumo local, situación que podría afectar gravemente el abastecimiento a nivel mundial.

En Chile, cerca de un 50% del cereal viene del extranjero y al existir complicaciones para su compra, los precios suben drásticamente.

“Al tener un actor menos en el mercado, considerando la dimensión de India, obviamente no apunta a que el precio debiera bajar. La ley de mercado básica: a menor oferta, mayor es el precio”, indicó Esteban González, presidente de Chilepan.

En tanto, Francisco Marín, analista de mercados, señaló a Meganoticias que “cuando esto ocurre, los países que no están dentro de los principales 10 productores ya la tienen más difícil al salir y tener que comprar. No sólo tienes que ir a comprar como siempre lo has hecho, sino que tienes que competir con los mayores productores del mundo”.

A pesar del escenario mundial que incluye escasez de trigo, los expertos descartan que se produzca una ausencia de esta materia prima. Sin embargo, manifestaron que las consecuencias se verán en el corto plazo, directamente en el precio de los productos derivados, como el pan, las galletas, la harina, las masas y la cerveza.

“Si el productor tiene que pagar más por el trigo y más por el transporte, al final el consumidor termina pagando el mayor costo”, sentenció Marín.

Subsidio para el pan

En marzo de este año, la bancada del PPD e Independientes ingresó un proyecto donde propone al Gobierno establecer un subsidio que permita disminuir y controlar el precio del pan y de la canasta básica de alimentos que utilicen harina de trigo en su producción.

“No podemos ser indiferentes frente a una realidad. Aquí hay una situación que afecta directamente los bolsillos de las chilenas y chilenos. En los últimos 12 meses se llegó a un incremento del pan cercano al 20% y esto hace que sea una situación insostenible para las familias”, afirmó el diputado independiente, Carlos Bianchi.