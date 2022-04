Presidenta del Banco Central cuestiona retiro del Gobierno: "Jibariza el mercado de capitales de largo plazo"

La economista reconoció que todavía debe estudiar la medida en profundidad. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 13 de Abril 2022 · 15:26 hs

La presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, cuestionó el proyecto de retiro alternativo de fondos previsionales anunciado por el Gobierno, que busca aplacar el quinto retiro impulsado por un grupo de diputados.

La iniciativa, que fue anunciada por el ministro de Hacienda y también ex presidente del instituto emisor, Mario Marcel, se centra en el pago directo por deudas con bancos; créditos hipotecarios y postulación a subsidios; prestadores de salud y para saldar pensiones de alimentos impagas.

La propuesta del oficialismo permite a los afiliados hacer un retiro de hasta el 10% de sus fondos previsionales, con un monto mínimo de 35 UF ($1.113.530) y máximo 150 UF ($4.772.275).

Desde el Ejecutivo defendieron la propuesta, ya que al ser acotada al pago de deudas no quedaría a disposición para el consumo, por lo que no implicaría el aumento de circulante. Con ello, según las autoridades, no habría una mayor presión a la inflación, evitando el consecuente aumento del costo de la vida.

En un seminario organizado por la Asociación de Empresas de la V Región (Asiva), Costa reconoció que todavía debe estudiar la medida en profundidad, pero enfatizó que al ser un retiro de fondos previsionales tendrá un impacto en la estabilidad del sistema económico.

“Es un retiro y, como tal, es un retiro que jibariza el mercado de capitales de largo plazo”, expresó la economista en declaraciones consignadas por Diario Financiero.

La presidenta del Banco Central añadió que “estos capitales que le han dado profundidad y estabilidad al mercado de capitales, que frente a determinadas crisis normalmente se mueven en dirección de estabilizar nuestro mercado, si se reducen, se siguen reduciendo en el tiempo (...) y siguen estrechando, ese mercado estabilizador y profundo del mercado de capitales, tiene un efecto adverso estructural en el largo plazo”.

Costa añadió que el impacto de un retiro acotado como el ofrecido por el Gobierno “es más acotado, más lento si es que la puerta sigue abierta, pero tiene un efecto en el mercado estructural de capitales”.