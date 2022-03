Presidente Boric advierte posibles racionamientos de agua en la Región Metropolitana

El mandatario afirmó que el problema se debe abordar considerando la sequía y el uso del agua. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 14 de Marzo 2022 · 10:24 hs

El presidente Gabriel Boric advirtió sobre posibles racionamientos de agua que afectarían al sector oriente de la Región Metropolitana, debido a la crisis hídrica en la zona.

Durante una entrevista con las radios asociadas a Archi, el mandatario comentó que su antecesor, Sebastián Piñera, le informó que el abastecimiento para el sector está asegurado al menos hasta el segundo semestre.

“El presidente Piñera me advirtió que (...) había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de como venga el invierno”, expresó.

Boric precisó que “ahí tenemos un problema en particular en el sector oriente, donde no podemos descartar, y lo digo de inmediato y esto es algo que ojalá no lleguemos a esto, eventuales racionamientos de agua dado el nivel de la crisis”.

“Yo voy a dar una fecha ahora, depende de las condiciones climáticas que tengamos. Es algo que de hecho el presidente Piñera me advirtió, que es algo que va más allá de su voluntad y va a ser un tema sobre la mesa”, complementó.

El jefe de Estado espera no llegar a los racionamientos, pero aclaró que de ser necesarios “no pueden pagar justos por pecadores”.

“Vamos a tener gran consenso en que tenemos que enfrentarlo juntos. Acá tenemos dos problemas que son distintos: uno es la sequía y, por lo tanto, las causas naturales muchas producidas por el ser humando, pero eso va más allá de la voluntad de Chile; y el otro es el uso del agua”, comentó.

En ese sentido, el gobernante manifestó que “tenemos que mejorar el racionamiento de agua y terminar con la concentración de derechos de agua que existe en ciertos lugares, que ha dejado en particular a la agricultura campesina sin ningún tipo de recurso”.

“Cuando nosotros hemos dicho no solo es sequía, también es saqueo, yo lo reitero: creo que es cierto”, enfatizó.