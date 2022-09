Presidente Boric afirma que el TPP-11 no forma parte de su programa de gobierno

El mandatario recordó que él, siendo diputado, se había opuesto a la firma del tratado, pero respetará la decisión del Senado de ponerlo en tabla. AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 22 de septiembre 2022 · 12:24 hs

El próximo lunes está programada la discusión del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) en la reunión de comités parlamentarios. El tratado, que necesita de una mayoría simple para su aprobación en el Senado, ha causado roces entre las dos coaliciones oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático.

En medio de la discusión, y desde su gira en Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric anunció que este tratado no es parte de su programa de gobierno. “Es totalmente cierto que el TPP11 no forma parte de nuestro programa. Por lo tanto, no es algo que desde el Gobierno estemos impulsando”, desmarcándose de esta forma de las declaraciones que han dado algunos ministros en favor de avanzar en la iniciativa.

Sobre los roces entre las coaliciones oficialistas, el mandatario les bajó el perfil asegurando que es normal que hayan conflictos al interior de los partidos gobernantes. “Me parece totalmente natural. En todas las coaliciones que sustentan a gobiernos en la historia ha habido diferencias respecto de ciertos puntos y esta no es una diferencia nueva”, dijo.

“Es muy claro que hay un sector de quienes apoyan al Gobierno que siempre han sido críticos del TPP-11, incluso veíamos declaraciones de otros senadores que también eran críticos de esto. Yo mismo voté en contra y pedimos una sesión especial en la Cámara de Diputados cuando se votó en 2017”, recordó.

Eso sí, Boric aseguró que el Senado tiene completas atribuciones para poner el proyecto en tabla y, en caso de ser aprobado, el Gobierno tomará las medidas que considere prudentes. "En función de lo que decida el Senado, nosotros como Gobierno tenemos el deber de resguardar los intereses de Chile”, afirmó.

Llamado a invertir en Chile

Acompañado del ministro de Hacienda, Mario Marcel, el presidente gabriel Boric se reunió esta mañana con The Council of the Americas, una agrupación comercial que busca analizar el estado financiero y político de los países latinos y evaluar las inversiones que se hacen en ellos.

Tras la cita, el presidente afirmó que había mucho interés en invertir en Chile y que los CEOs de las empresas representadas estaban al tanto de los procesos de reforma que se están llevando a cabo en el país, como es el proceso constituyente y la reforma tributaria.

“Fue una reunión muy provechosa para los intereses de nuestro país porque pudimos hablar con mucha sinceridad sobre la situación política y económica de Chile. Se mostraron interesados y confiados en los procesos que están en marcha en nuestro país y nosotros le transmitimos que, más allá de las vicisitudes, nuestro país saldrá adelante y logrará el encuentro que hace tanto tiempo estamos buscando”, aseguró el mandatario.

Además, afirmó que su Gobierno se encuentra trabajando en buscar medidas paliativas por el aumento del costo de vida, producto de la inflación, que el presidente atribuyó a fenómenos globales que afectan a todos los países. “Quiero decirle a los trabajadores del turismo, del comercio, a las mujeres trabajadoras, a quienes viven al día; que son nuestra prioridad y que enfrentar el alza del costo de la vida es prioridad para nuestro Gobierno. Sabemos que es una tarea de todos y vamos a trabajar en conjunto con las medianas y pequeñas empresas como lo hemos hecho con el sueldo mínimo o el proyecto de 40 horas, para que sigan siendo un motor importante en la economía de los chilenos”, finalizó.