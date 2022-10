Presidente Boric felicitó al director de la PDI por su "triunfo judicial contra las fake news"

El presidente Boric junto al director de la PDI, Sergio Muñoz; la ministra del Interior, Carolina Tohá; y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 27 de octubre 2022 · 10:51 hs

El presidente Gabriel Boric felicitó durante este jueves al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien hace algunos días logró un triunfo judicial ante un usuario de redes sociales que difundió una información falsa sobre su gestión.

El mandatario aprovechó la ceremonia de inauguración del recinto donde trabajará la Jefatura Nacional de Cibercrimen de la PDI para destacar el fallo a favor de Muñoz, el que obligó al autor de la publicación a ofrecer sus disculpas públicas.

“Aprovecho además director de felicitarlo por algo ajeno al momento en el que nos encontramos, por el triunfo judicial contra la fake news. Me parece que es importante que se den estos precedentes”, expresó el presidente.

Boric agregó que “al director lo acusaron, lo calumniaron, se querelló y fue recientemente reconocido por la Justicia aquello. Y la persona que lo hizo tuvo que ofrecer sus disculpas públicas”.

“Ojalá que sea una señal para todos quienes acostumbran a mentir impunemente a través de redes sociales”, recalcó el jefe de Estado.

El triunfo judicial del director de la PDI

El caso que involucró a Sergio Muñoz surgió a partir de una publicación de un usuario de TikTok, quien en un video acusó -sin prueba alguna- al jefe policial de ordenar hacer “vista gorda” ante el aterrizaje del avión de la aerolínea venezolana Conviasa.

“Director general de la PDI, Sergio Muñoz. Oye cuánto te pagaron los hueones de los comunistas por hacerte el huéon con el avión. Cuántas maletas, cuatrocientas y tantas, y cada tripulante traía cinco maletas, y no revisaste ni una sola, ni una sola, te hiciste el hueón. Las Naciones Unidas dio la alerta que era un avión terrorista hueón, y tu no. Está todo tranquilo, todo tranquilo. Cuánto te pagaron? Oye, cuando andai por la Plaza de Armas, las palomas no te dicen nada? No te gritan corrupto corrupto? Tamos cagaos viejo (sic)”, señaló el sujeto.

La viralización del video generó la molestia de Muñoz, que a través de los abogados del área de litigación de la Jefatura de Jurídica de la PDI interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, la cual fue declarada admisible el 11 de agosto.

Durante una audiencia realizada el 18 de octubre pasado, los representantes legales de la institución llegaron a un acuerdo con el tiktoker, el que fue aprobado por la Jueza de Garantía de San Bernardo, y que consistió en que el acusado pidiera disculpas públicas tanto para la máxima autoridad de la PDI, como para toda la institución.

En cumplimiento a lo dictaminado por este tribunal, el imputado señaló: “Hola amigos, quiero pedir disculpas públicas, al señor Sergio Muñoz, Director General de la PDI, ya que fui manipulado por la prensa y todo eso, cometí el gran error de hacer el video del avión, por eso pido disculpas públicas de corazón, que, otras cosas más, algo como, y a la institución, y sobre todo a los muchachos que están en el norte, que se está viendo bien duro, por lo que está pasando en el norte, todos saben, por eso les pido disculpas de corazón, no fue mi intención insultarlos y menos hacer este video".