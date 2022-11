Presidente Boric reveló que tiene triglicéridos altos: ¿De qué se trata y cómo revertir esta condición?

Los expertos recomiendan mantener una vida relativamente sana y evitar el sedentarismo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 08 de noviembre 2022 · 17:03 hs

Esta semana, el presidente de la República, Gabriel Boric, explicó que una de las razones de sus traslados en bicicleta hasta La Moneda era porque tenía los triglicéridos altos.

“Me hice un examen de triglicéridos hace un tiempo y los tenía muy altos, y hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en momento de revertir esa curva, tengo un exceso de peso y como muchos chilenos la vida sedentaria no ayuda, así que me decidí en mentalizar, tratar de correr 10 kilómetros diarios en la trotadora, es harto, pero me motiva mucho”, dijo en conversación con el matinal de TVN.

El mandatario también señaló que andar en bicicleta además le ayuda a “despejar la cabeza, cuando baja la intensidad del trote aprovecho de responder mensajes, pero me despeja mucho y por eso tengo una trotadora en casa y una en la oficina”.

¿Qué son los triglicéridos?

Los triglicéridos son uno de los tipos de lípidos o grasas que se pueden encontrar en la sangre y que otorgan la energía al cuerpo.

“Los triglicéridos tienen como función almacenar energía en el cuerpo. El exceso de esta energía en el cuerpo está generalmente asociada al consumo elevado de grasas saturadas pero sobre todo al consumo de azúcares simples y carbohidratos refinados, por lo que el consumo excesivo de bebidas azucaradas, dulces, galletas, snacks, alimentos ultra procesados y alcohol, sumado a la baja realización de actividad física, son la principal causa de la elevación de los triglicéridos”, indicó en conversación a El Dínamo, Javier Maruri, académico Nutrición y Dietética Universidad Andrés Bello.

Evitar el sedentarismo y comer sano

En esa misma línea, Maruri señaló que “el alza de los triglicéridos suele ser bastante silenciosa, por lo que, cuando empieza a afectar la vida diaria probablemente estemos con un nivel bastante elevado. En primera instancia la elevación de los triglicéridos puede estar acompañada de un aumento de la grasa corporal, sobre todo a nivel abdominal, y un alza de peso”.

“Sin duda esto repercute en que exista mayor cansancio o fatiga además de poder afectar la autoestima de la persona. Cuando este aumento es prolongado en el tiempo, puede producir endurecimiento de las paredes arteriales (ateroesclerosis), aumentando el riesgo de hipertensión arterial, riesgo de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, además de la asociación con otras enfermedades crónicas, como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y síndrome metabólico”, agregó.

Tal como lo está haciendo el presidente Boric, los expertos recomiendan mantener una vida relativamente sana y evitar el sedentarismo.

“Una buena dieta donde se eviten los azúcares simples y carbohidratos refinados, realizar actividad física al menos 30 minutos al día fomentando actividades como caminar al ir a comprar, preferir las escaleras por sobre los ascensores, limitar el consumo de alcohol y sobre todo una alimentación balanceada será la clave para mantener los triglicéridos dentro de parámetros normales”, concluyó el académico de la UNAB.