Presidente de Codelco a trabajadores por el cierre de Ventanas: "Es difícil pero necesaria"

20 de junio 2022

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, se dirigió a los trabajadores a raíz de las protestas que generó la decisión de avanzar en el cierre de la fundición Ventanas, a raíz de los recientes casos de contaminación en Quintero y Puchuncaví.

En el documento, precisó que la decisión se tomó “con inmensa responsabilidad, considerando el mejor interés de la empresa, y cumpliendo con dos peticiones expresas: terminar con la incertidumbre que acompañaba desde hace años a quienes operan en este proceso y asegurar el diálogo con las dirigencias sindicales de la división”.

“Todas las medidas tomadas por las autoridades, su cumplimiento por parte de la fundición y una inversión de US$ 156 millones en los últimos años no han sido suficientes. Son tres décadas en las que, a pesar de los continuos esfuerzos, no se ha logrado una solución definitiva que termine con el pesar de las 52 mil personas que viven en la zona que muchos llaman de sacrificio”, agregó.

Pacheco también aclaró que “se ha instalado que con una inversión de US$ 54 millones de dólares terminaríamos con este grave problema”, lo que “no es así” porque “financiar esas obras sólo serviría para disminuir las emisiones y mejorar su dispersión, pero seguiríamos expuestos a nuevos peaks de gases contaminantes”.

“Quiero decir que esta decisión es y será muy difícil; para los trabajadores y trabajadoras de la fundición Ventanas implica un vuelco en su forma de vida, pero es necesaria e impostergable y la desarrollaremos de la mano de cada uno de ellos y sus familias”, continuó.

En la carta a los trabajadores de Codelco, Máximo Pacheco insistió en que la decisión “contempla que ninguno de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo” y que “seguirán siendo parte de alguna de nuestras otras divisiones si así lo desean”. En caso de que alguno prefiera “postular a un plan de retiro voluntario especial, tendrá esa opción disponible”.

“Sabemos que nuestros trabajadores y trabajadoras son competentes, esforzados, bien entrenados, preparados y comprometidos con sus labores, por lo que incorporarlos en otras divisiones de Codelco será un aporte”, cerró.