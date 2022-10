Prisión preventiva para el presunto asesino del carabinero: "Voy para Melipilla, parece que le pegué al paco"

La investigación de la muerte del sargento Carlos Retamal, supuestamente por un fierrazo que le propinó Jeremy Rodríguez, tiene un plazo de 120 días AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 13 de octubre 2022 · 12:52 hs

“Voy para Melipilla, parece que le pegué al paco”. Esta frase es parte de la declaración de un amigo de Jeremy Antonio Rodríguez Carvallo luego del incidente en una carrera clandestina que terminó con un carabinero fallecido producto de un impacto en la cabeza con una herramienta de fierro. Según el testigo Mauricio Aguilera Sánchez, el presunto autor del hecho reconoció que se trasladó a su ciudad de origen después de agredir al sargento segundo Carlos Retamal.

Después de presentarse a declarar y ver la contundencia de las pruebas, el supuesto asesino ejerció su derecho a guardar silencio, el que mantiene hasta ahora. Después de ser retenido, la audiencia de control de detención arrojó prisión preventiva para el imputado al ser considerado un peligro para la sociedad.

La investigación de este caso quedó con un plazo de 120 días y durante la jornada de este jueves se dieron a conocer algunos detalles de lo que realmente ocurrió el día en que el oficial de policía sufrió el golpe que lo dejó grave durante todo el fin de semana largo y que le produjo la muerte la noche de este martes.

“Veo que a la distancia llegan los carabineros, se estacionan al principio, se bajan de unas motocicletas dos funcionarios, yo escapé del lugar por la avenida principal. Me metí entremedio de unos vehículos y mientras iba huyendo pasé por al lado de los carabineros y vi que uno se desmayó… En el trayecto llamé a Jeremy y le pregunté dónde estaba. Él me dijo que se lo había pegado en el casco… Le pregunté cómo y él me dijo ‘con un fierrazo’, que le había lanzado un fierro con el cual sacaba la rueda de repuesto de su auto", fue otro de los relatos de Aguilera.

El auto de Jeremy Rodríguez era robado

En la audiencia donde Jeremy Rodríguez quedó en prisión preventiva, además, se confirmó que el vehículo con el cual participó en esta carrera clandestina de San Antonio era robado. El detenido trabaja en un taller mecánico y era constante protagonista de estos eventos informales que ahora tienen sanciones más severas por ley.

“Llegó previamente concertado por otros, manteniendo en su poder el Nissan v16 que fuera sustraído a su propietario el 23 de octubre de 2021. Ante la presencia del personal policial se provoca la huida de todos los convocados, momento en que Jeremy se dirige hasta donde se encontraba el funcionario policial, procede a golpearlo con un fierro y con ánimo homicida en el rostro del sargento”, explicó el fiscal jefe de San Antonio, Osvaldo Ossandón.

En ese contexto, el melipillano podría ser condenado por los siguiente delitos: participar en carreras clandestinas con resultado de muerte, receptación de vehículo motorizado, homicidio de carabinero en servicio, no dar cuenta a la autoridad y prestar auxilio a la víctima. La querella del Gobierno apunta a cadena perpetua por este hecho.