Profesor Sergio Valero sufrió violento robo en su casa

Por: Jessica Herrera Avelin 30 de Abril 2022 · 17:10 hs

Cerca de las 20:15 horas del viernes 29 de abril, un grupo de tres sujetos ingresó por la ventana de la casa del profesor de baile, Sergio Valero, ubicada en la comuna de La Reina.

En el lugar, procedieron a amarrar y golpear a Valero para luego robar una serie de objetos de valor. Entre los elementos que se llevaron estaba un revólver debidamente inscrito, joyas y el teléfono del profesor de baile.

La víctima resultó con heridas de carácter leve y, hasta el momento, no hay detenidos.

El testimonio de la esposa de Valero

Elena Prado, esposa de Sergio Valero, se encontraba en el domicilio y reconoció no percatarse de la situación.

Luego del suceso conversó con el medio 24 Horas, donde describió la situación: "Ocurrió sin que yo me diera cuenta, estábamos en otro sector de la casa con mis nietas chiquititas (...) Ellos entraron directamente al dormitorio, como estaba la puerta cerrada del dormitorio no se oyó nada, yo no sé, no escuché absolutamente nada".

La mujer además agregó que los delincuentes golpearon al profesor, para que no pudiera alertar al resto de las personas en la casa. “Cuando se habían ido, él llegó a la cocina amarrado, yo pensé que me estaba haciendo una broma. Me dice me asaltaron, se robaron todas las cosas”, finalizó.

El subinspector Cristián Longo Rocha, parte de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente de la PDI, detalló que el dueño de casa “sorpresivamente fue despertado por tres antisociales que lo maniataron y golpearon en reiteradas ocasiones con un arma de fuego”.

Además, Longo Rocha agregó que “le taparon la boca para evitar que solicitara auxilio a su esposa que estaba en la cocina”.

Por el momento, la Policía de Investigaciones se encuentra a cargo de realizar los peritajes correspondientes para poder dar con el paradero de los tres delincuentes.