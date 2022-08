Protagonista de spot del Rechazo defiende veracidad de su testimonio: "Mi historia es totalmente real"

Alejandro Merino declaró en el pasado que estaba dedicado a la actuación y que estaba trabajando en una producción de cara a la franja electoral.

Alejandro Merino está en el centro de la polémica, luego que protagonizara un video de la campaña del Rechazo, donde asegura que no denunció el intento de homicidio en su contra, cuando se desempeñaba en el comercio sexual, como “un acto de amor”.

El registro, realizado por Andino Films, fue cuestionada ya que la productora de lo hermanos Zegers dio a conocer con anterioridad un video de testimonios de personas en contra de la propuesta constitucional, donde una de ellas -Noelia Narváez- reconoció que le pagaron por actuar.

A esto se suman las declaraciones del propio Merino entregó a Colors TV, donde explicó que se está dedicando a la actuación y que estaba trabajando en “un proyecto” de cara al plebiscito.

"Ahora en verdad me estoy dedicando a la actuación. Prontamente van a ver un proyecto que hago con una productora. Por el tema de la Constitución. En agosto se va a lanzar en todas las plataformas y también por televisión", puntualizó.

Sin embargo, ante el revuelo generado por la producción hizo que Merino señalara que su testimonio sí era verídico.

En un video, el involucrado declaró que “hice el video de la franja con la intención de que se acabe la violencia, de una mirada del amor, del perdón”.

"Si yo elegí perdonar es un derecho mío y nadie tiene derecho de cuestionarlo. Mi historia es totalmente real, todo es es 100% real”, agregó.

Alejandro Merino reiteró que "no quiero darle clases a nadie, pero no quiero que me juzguen, porque eso no es lo que yo buscaba. Lo único que he recibido son malas palabras y malos mensajes y me juzgan”.

En tanto, desde la Casa Ciudadana del Rechazo indicaron que el cuestionado spot no volverá a ser emitido en la franja y dejaron en claro que fue Merino quien se acercó a contar su historia.