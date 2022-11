Querellas contra camioneros movilizados siguen su curso y Monsalve les da una dura advertencia

Hasta la mañana de este lunes, 36 puntos a lo largo del país son los que mantienen la paralización de camioneros AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 28 de noviembre 2022 · 09:20 hs

Este lunes es la octava jornada de paralización de los camioneros. Si bien es parcial y el Gobierno ha llegado a acuerdo con cinco gremios de transportistas, aún quedan manifestantes descolgados que pretenden seguir ejerciendo presión para encontrar respuestas a sus solicitudes, en especial, respecto a seguridad y baja de combustible para toda la ciudadanía, aseguran desde anoche.

Por ahora se mantienen 36 puntos de protestas a lo largo del país, con choferes estacionados en la berma y con interrupciones del tránsito por algunos minutos como se vio, por ejemplo, anoche en la ruta 78.

Camioneros del Sur y Fuerza del Norte son las agrupaciones apoyados por el Partido Republicano que se mantienen movilizados enfrentando al Gobierno pidiendo soluciones y el retiro de las querellas que podrán sancionar a los detenidos con penas que van desde los tres y un día a 10 años de cárcel.

Durante el fin de semana, algunos supermercados estaban con evidentes muestras de desabastecimiento y otros inconvenientes tuvieron que ver con el reparto de agua potable en algunas comunas complicadas por la sequía. Es por eso que en La Moneda están decididos a aplicar la Ley de Seguridad del Estado para solucionar el problema.

“No permitiremos que se obstruya el tránsito en las rutas y donde eso ocurre, la instrucción es muy clara: Carabineros intervendrá para despejar las rutas. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Tenemos un acuerdo muy amplio y ese acuerdo lo tenemos porque el Gobierno se ha hecho cargo y ocupado de los problemas que se han planteando. El país y el gobierno no pueden pagar los conflictos de liderazgo que hay al interior de los gremios de los camioneros”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Van las querellas

Monsalve, además, aseguró que no retirarán las querellas que han cursado a camioneros y que esta postura se mantendrá, al igual que el rechazo a la baja de combustibles. Ya van 11 detenidos bajo esta legislación.

“No es parte del acuerdo, quiero ser muy claro en eso. Efectivamente en la primera conversación se nos quiso colocar esa condición (de retirar las querellas), pero el Gobierno y yo, yo en representación del Gobierno, no las aceptamos... El sector que queda movilizado ha colocado como condición una rebaja en el costo de los combustibles, de todos los combustibles, eso desde el punto de vista fiscal es completamente imposible y, además, no sería correcto, por eso que ayer dije, no corresponde que con recursos públicos vayamos a resolver una demanda que es completamente abusiva y desmedida”, aseguró el subsecretario en radio Duna.

"Las penas son muy severas. Puede que ahora haya una libertad más transitoria, con medidas cautelares, pero cuando se llegue al final del proceso de investigación, si es que el Ministerio Público acredita la infracción a la Ley de Seguridad del Estado, las penas parten en tres años y un día. Yo no estaría tranquilo, si alguno de los dirigentes nos están escuchando o alguna de las personas que han sido querelladas nos están escuchando", agregó en Cooperativa.