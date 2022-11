QueremosParque presenta documental que refleja todo el esplendor de la cordillera en la zona del Cajón del Maipo

En este espacio hay 32 cumbres: 4 sobre 6 mil metros y 28 cumbres sobre 5 mil metros.

08 de noviembre 2022

Un verdadero santuario de la naturaleza, que componen cumbres y glaciares, y una flora y fauna con más de 430 y 130 especies respectivamente, es el que se emplaza en 142 mil hectáreas de tierras fiscales en el Cajón del Maipo, específicamente en el predio Colorado-Olivares. Es un espacio que, de la mano de la campaña ciudadana #QueremosParque, busca convertirse en un parque nacional, y que hoy se muestra en todo su esplendor a través de un documental.

El material audiovisual, que fue dirigido por Victor Leyton y realizado gracias a la colaboración de la marca Patagonia, se presentó en el Centro Cultural La Moneda, donde decenas de personas pudieron adentrarse en esta zona para muchos desconocida. La cinta, que muestra un recorrido guiado por un arriero y cuenta también con la participación de la coordinadora de la campaña #QueremosParque, Pilar Valenzuela, narra, además, las vicisitudes que han debido enfrentar y el porqué es tan necesario jugársela por la protección de este territorio.

De esta manera, este documental se configura como una herramienta más para dar visibilidad a la campaña y -por supuesto- a este paraíso natural, el cual se ubica a 70 km de Santiago y podría convertirse en un importante polo de turismo sustentable.

Y es que, por ejemplo, “puede ser muy atractivo para el turista que viene de afuera, con 32 cumbres espectaculares: 4 sobre 6 mil metros y 28 cumbres sobre 5 mil metros, y que eso nos permita pelear, además, un buen presupuesto para tener un parque con un manejo razonable”, destacó Pilar Valenzuela en medio del conversatorio que se realizó tras la exhibición del documental.

Cabe mencionar que las áreas protegidas que hay en Chile se encuentran lejos del área más poblada. “Siempre hablamos de un 20% del territorio nacional en áreas protegidas, y en la zona central, entre Coquimbo y Biobío, donde está el 75% de los chilenos, solo el 1,38% son áreas protegidas del Estado. Y la Región Metropolitana es la que tiene menos áreas protegidas en Chile, pues en esta región está el 0,08%”, agregó la coordinadora de la campaña #QueremosParque.

¿Qué falta para hacer realidad este sueño?

Actualmente, la creación de un parque nacional en la zona de los ríos Colorado-Olivares está en “tierra de nadie”, ya que no ha habido avances y tampoco el Gobierno ha tomado una decisión definitiva al respecto.

“Hoy día no está pasando nada, está detenido lo de hacer el parque. No tenemos oposición, -porque antes teníamos una oposición muy fuerte hacia el parque, una presión muy fuerte por concesionar el área-, y yo diría que hoy tenemos menos oposición, pero no lo hemos logrado”, afirmó la coordinadora de la campaña.

En esa misma línea, Valenzuela explicó que ‘tenemos dos problemas importantes que detienen el tema del parque: por un lado, la minería, que tiene hartos intereses. Y, por otro lado, estas dos comunidades -que son los Maitenes y Alfalfal- que están ahí, en zonas de alto riesgo, y no tienen títulos de dominio, y que hoy día cuando se retira el Ejército, al no tener el lugar administración, está todo bien poco en regla, entonces llegan nuevas tomas de terrenos y no hay un buen diagnóstico sobre quiénes son pobladores antiguos y quién llegó a tomar terrenos ahora recientemente, y el Estado tiene resolver el problema de las tomas para crear el parque”.

Con respecto al primer punto, vale recordar que- tal como lo mencionó la coordinadora de la campaña #QueremosParque en el conversatorio y también el documental- en octubre de 2021, Anglo American dio a conocer su apoyo a la creación de un parque en la zona del río Olivares, renunciando a efectuar actividades productivas en sus concesiones mineras en dicho sector, y que corresponde a un total de 8.400 hectáreas.

Tras la decisión de dicha compañía minera, se abrió otra ventana que posibilita la materialización de este parque nacional, un sueño que apoyan más de 100 organizaciones ciudadanas y cuyo petitorio ya ha sido firmado por más de 182 mil personas.

“Tiene apoyo de la cuota en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero la decisión política la toma el Presidente de la República, y la forma legal de hacerlo es que la ministra del Medio Ambiente, junto a la ministra de Bienes Nacionales, sean las dos protagonistas que definan que esto se destine a parque”, señaló Valenzuela. En palabras simples, se trata de una “decisión política”, concluyó.