Quiénes son los 12 integrantes del Consejo Asesor externo para el manejo de la pandemia

22 de Marzo 2022

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció durante este martes los nombres de los 12 integrantes del Consejo Asesor externo para el manejo de la pandemia, quienes colaborarán con la decisiones del Gobierno para abordar la crisis sanitaria.

La instancia fue anunciada por el ministro de Salud (s), Cristóbal Cuadrado, junto al jefe de Epidemiología del Minsal, Christian García, quienes destacaron que los expertos cuentan con una amplia experiencia para asesorar al Ejecutivo en diversas dimensiones y avanzar en la “nueva gobernanza” prometida por el presidente Gabriel Boric.

“Con ella buscamos un nuevo modelo de gestión que cuide a la población e integre de manera dialogante a las comunidades, territorios, expertas y expertos, fundamentando la toma de decisiones en la mejor evidencia disponible”, explicó el ministro (s) Cuadrado.

Ex funcionarios de Piñera y expertos de otras áreas

Entre los nombres confirmados para integrar el consejo asesor se destacaron los de dos ex funcionarios del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. Se trata de la ex subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela y el ex jefe de Epidemiología de Minsal, Rafael Araos.

A ellos se sumaron los de expertas de otras áreas fuera de la salud como la economista Andrea Repetto, la periodista Maritza Labraña y la socióloga Monica Gerber.

Los 12 integrantes del Consejo Asesor