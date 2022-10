Químicos farmacéuticos enfrentan a Seremi de Salud por el uso de mascarillas en farmacias

El Colegio de Químicos Farmacéuticos pide que en las farmacias se mantenga la obligación de usar mascarillas AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Luis Rivera 30 de septiembre 2022 · 09:58 hs

El refrán “último día nadie se enoja” no corre por esta vez. Este viernes 30 de septiembre es la jornada que termina con la obligación de los ciudadanos del país a usar mascarilla en lugares cerrados, transporte público y otros recintos con alta convocatoria de personas. Por disposición del Ministerio de Salud, desde el 1 de octubre sólo en los centros de salud será imperativo la utilización del tapabocas buscando la prevención del COVID-19 que aún se mantiene vigente.

En ese contexto, durante las últimas horas surgió una polémica entre el Colegio de Químicos Farmacéuticos y el Seremi de Salud de Tarapacá, David Valle, quien aseguró que en las farmacias no deberían usarse mascarillas porque no se atienden pacientes.

“La mascarilla sólo va a ser obligatoria cuando vayamos a los centros de salud como usuarios. Por ahí he escuchado algunas noticias de que si las farmacias son centros de salud, las farmacias no son centros de salud… O sea, son centros de salud porque obviamente se venden fármacos, pero no se consideran centros de salud porque lo que nos referimos como centros de salud son donde hay atención de público”, fue lo que dijo el titular de la cartera regional.

"Nosotros vamos a un Cesfam, a un hospital, a una urgencia, cuando tenemos alguna dolencia, cuando tenemos una afección, entonces esos son los momentos en los cuales estamos más vulnerables a poder adquirir algún virus que esté en el ambiente”, agregó el enfermero.

Piden mascarilla: la respuesta de los químicos farmacéuticos

Las palabras de David Valle fueron tomadas por el organismo que convoca a estos profesionales que están a cargo del día a día de las farmacias. “Acuden recurrentemente personas con sintomatología respiratoria, que ameritan la sospecha de COVID-19 y autotesteo”, respondieron los farmacéuticos.

"Ha quedado en evidencia la necesidad de que el sistema de salud aborde los desafíos sanitarios en forma coordinada y eficiente. En tal sentido, las farmacias como centros de salud, tienen un enorme potencial asumiendo un rol colaborador con las políticas de prevención y recuperación de la salud”, agregaron.

Y luego confirmaron la petición de usar mascarillas en farmacias con el llamado a “privilegiar la función sanitaria de las farmacias por sobre su dimensión económica, colocando al paciente en el centro de los servicios que ofrecen y promoviendo el autocuidado mediante el uso de mascarillas en ellas”.