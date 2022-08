RN pidió explicaciones al INDH por suspensión de programa de víctimas de violencia en la Macrozona Sur

El programa fue creado durante la administración del ex director del INDH, Sergio Micco. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 09 de agosto 2022 · 13:19 hs

Diputados de la bancada de Renovación Nacional (RN) pidieron explicaciones pidieron explicaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) luego que se informara de la suspensión del programa “Fortalecimiento de las Oficinas Regionales en el Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, que consideraba el despliegue de observadores por la Macrozona Sur para identificar posibles vulneraciones a los derechos humanos entre las víctimas de violencia rural.

El programa había sido creado en 2021, durante la administración del ex director del INDH, Sergio Micco. Según lo publicado por La Tercera, tras la salida del militante DC del cargo la iniciativa fue estrepitosamente suspendida y su coordinador, Michel De L'Herbe, finiquitado.

El diputado Miguel Mellado señaló que la suspensión del programa reflejaría que la postura de Micco, sobre una posible vulneración de los derechos humanos de las víctimas de ataques, sería efectiva, y que la administración actual buscaría “invisibilizar” a los afectados.

“¿Qué hizo esta oficina? Encontró que efectivamente esa hipótesis del ex director Sergio Micco, es verdadera. Y es verdadera pero no se va a seguir. Van a barrer debajo de la alfombra porque van a invisibilizar nuevamente a las víctimas porque creen que las víctimas son de un lado político y no, hay víctimas sin color político”, señaló.

El legislador también comentó el informe que alcanzó a elaborar el programa, que dio cuenta de los sucesos en las regiones del Biobío y La Araucanía, considerando incluso relatos de niños que ven con temor el avance del conflicto armado.

“Ese informe que hace el INDH le servirá al Gobierno para enviar la Ley de reparación a las víctimas, al igual como se hizo reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos que hubo antiguamente en Chile, aquí se están violando derechos humanos de chilenos hoy en La Araucanía y Arauco y el Estado debe compensar a esas víctimas”, agregó.

Por su parte, el diputado Jorge Rathgeb manifestó que: “la unidad del INDH había detectado violación a los derechos humanos en las provincias de Arauco y Malleco, relacionado con adultos mayores y niños, con desplazamiento forzoso de personas, con la salida del ex director Sergio Micco, esa unidad dejó de operar a pesar de que había un informe claro respecto al tema. (...) Es una señal muy negativa y que lleva a creer que el Ejecutivo no le está prestando la atención necesaria a La Araucanía y la Macrozona Sur”.

El diputado Juan Carlos Beltrán, manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad en que están los menores de edad, tras los últimos atentados.

“Cuando hablamos de Derechos Humanos; creo que tenemos que tener un acento especial y me refiero a los niños. En la comuna de Los Sauces, recientemente, uno de los atentados más difíciles y que es condenable desde todo punto de vista: se ha quemado una escuela en el sector rural, la Escuela Elena Miller, San Ramón Central, donde existen 32 alumnos que hoy no tienen su establecimiento educacional para poder formarse”, afirmó el congresista.