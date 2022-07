RN pidió suspender el impuesto específico a los combustibles y el IVA en los productos de la canasta básica

ENAP anunció un alza de los combustibles de hasta $20 pesos por litro. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 07 de julio 2022 · 14:43 hs

La bancada de diputados de RN llamó al Gobierno a aplicar medidas para contener el alza en el costo de la vida, pidiendo evaluar la suspensión en el impuesto específico a los combustibles y del IVA a los productos de la canasta básica.

Los parlamentarios Camila Flores, Sofía Cid, Miguel Mellado y Andrés Longton solicitaron al Ejecutivo considerar la iniciativa sobre las bencinas, la que fue ingresada hace meses al Congreso Nacional.

“Desde marzo venimos insistiendo en rebajar o quitar el impuesto específico a los combustibles. Será una pequeña ayuda, pero en este caso, muy importante porque va a significar un alivio parcial en los bolsillos de muchos chilenos que hoy lamentablemente no lo está pasando bien, pero este gobierno no lo ha considerado. Van a significar quizás menos recursos para las arcas fiscales pero va a ayudar a muchos chilenos que no lo están pasando bien”, expresó el diputado Longton.

Tras esto, el congresista manifestó que “también queremos ir más allá y pedirle al gobierno que rebaje o quite el IVA por ejemplo a la canasta básica. El pan, el aceite, etc., son elementos donde hay dificultad para poder adquirirlos y son cosas que no pueden faltar en ningún hogar de nuestro país. Por eso, le podemos pedir al Gobierno que vaya un poco más allá, nosotros estamos abiertos a discutirlas”.

La diputada Flores, autora de una de las iniciativas para rebajar el IVA a los alimentos de la canasta básica dijo que “El tema de la inflación es sumamente complejo en muchos términos. Más allá de que el ministro Grau en su minuto haya dicho que no nos iba a pegar el alza en el precio del dólar, porque en Chile pagábamos en pesos, (yo no sé si el ministro seguirá sosteniendo una situación como ésa) ya estamos en los $1.000 por cierto".

“Desde hace bastante tiempo le hemos planteado al Gobierno, algo que creemos sería muy positivo como lo es la devolución o eliminación del IVA de los productos de la canasta básica familiar. Podríamos llegar perfectamente a un consenso con el Ejecutivo de cuáles serían los productos designados o considerados como parte de la canasta básica, para que exista una eliminación o derechamente una devolución para las familias más vulnerables de nuestro país”, complementó.

Durante el miércoles la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que la gasolina de 93 octanos presentará un alza de $20,5 por litro, cifra histórica en la materia. Por su parte, la gasolina de 97 octanos vera un aumento de $16,8.

Los valores del diésel y del gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular también verán incrementos, como $12,7 por litro y $10,7 por litro, respectivamente.