RN presenta indicación para reducir a $1 el presupuesto del INDH

El presupuesto 2023 para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha abierto una nueva polémica en el Congreso

Por: Luis Rivera 15 de noviembre 2022 · 16:23 hs

La discusión de la Ley de Presupuesto 2023 atravesó por uno de los momentos más tensos en la Cámara de Diputados y Diputadas cuando integrantes del Partido Comunista (PC) encararon a sus pares del Partido Republicano después de la intervención del parlamentario Cristian Araya Lerdo de Tejada.

“El Gobierno parece generoso para financiar el INDH con 14 mil millones de pesos, 16 mil millones para pensiones de gracia de las las supuestas víctimas del estallido delictual, 2.079 millones para el Museo de la Memoria de algunos… Si incluso es tanta la generosidad que destinará 2.069 millones para fundaciones como la fundación Salvador Allende, corporación Villa Grimaldi, Patricio Aylwin, etc. 900 millones de pesos para una supuesta búsqueda de detenidos desaparecidos”, fueron las palabras del republicano que desencajaron a sus contendores políticos.

Lejos de apaciguar los ánimos, este martes desde Renovación Nacional (RN) volvieron a atizar la polémica con una propuesta de indicación para el Instituto de los Derechos Humanos (INDH) que busca reducir al mínimo el dinero que aporta al Estado a la entidad que actualmente dirige Consuelo Contreras como sucesora del DC Sergio Micco, quien dejó el cargo presentando cuestionamientos y presiones políticas para actuar, sobre todo, durante el estallido social de 2019.

“Es importante que estos recursos no vayan al INDH y se puedan reasignar a otras partidas que realmente reflejen las necesidades de las personas… He presentado una indicación para dejar el presupuesto del INDH en un peso ($1), ya que la actuación de esta institución deja mucho que desear, y con lo que hemos conocido tras la salida del ex director Sergio Micco, quedan serias dudas que esté cumpliendo su misión institucional”, explicó la autora de esta indicación, Sofía Cid Versalovic.

$1 es inconstitucional, pero aviva la polémica

La parlamentaria, quien representa al distrito 4 de la Región de Atacama, presentó esta propuesta en una medida que genera escozor entre los sectores de centroizquierda y de izquierda al desconocer el trabajo del INDH.

Si bien es inconstitucional al ser el presupuesto público una materia exclusiva del presidente de la República, el peso que ofrece Cid como fórmula ha levantado una serie de cuestionamientos en el actuar de la oposición respecto a estos temas.

De igual modo, la diputada justificó que con el INDH “queda la impresión de que es una maquinaria política capturada por sectores altamente ideologizados”.