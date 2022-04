Ranking Forbes: quiénes son los chilenos en el ranking de los más ricos

Fontbona es la novena mujer más rica del mundo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Gabriela Romo 08 de Abril 2022 · 14:10 hs

A dos años de la pandemia y en medio de una crisis económica globalizada, la revista Forbes dio a conocer el nuevo listado de las personas más ricas del mundo y de Chile durante el último año.

Según indicó el medio, el 2022 no está siendo tan bueno para los millonarios chilenos, ya que sus fortunas cayeron en unos US$ 4.100 millones (- 9.6%) a US$ 38.600 millones, comparados con los US$ 42.700 millones de 2021.

Los multimillonarios en Chile

Iris Fontbona

En primer lugar se encuentra la cabeza de la familia Luksic. Iris Fontbona con una fortuna de un valor neto estimado en US$ 22.800 millones.

Gracias a su patrimonio, Fontbona se posiciona como la novena mujer más rica del mundo y la latinoamericana con dinero. Además, es la única ubicada en el Top 100 de la lista a nivel global, instalándose específicamente en la posición número 67.

La viuda de Andrónico Luksic Abaroa, es, junto a su familia, dueña de la minera Antofagasta Minerals, Banco de Chile, Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), entre otras empresas.

Julio Ponce Lerou

Aunque el empresario perdió US$ 500 millones durante 2022, quedó con una fortuna de US$ 3.600 millones, pasando de la posición 705 a la 822. Ponce Lerou controla la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).

Ponce Lerou es un empresario conocido por haber sido yerno del dictador Augusto Pinochet.

Horst Paulmann

En tercer lugar se encuentra el empresario y fundador de Cencosud. La familia Paulmann bordea los USD 3.300 millones, la misma cifra que entregó el ránking de revista Forbes hace un año.

El patriarca de la familia huyó de Alemania al término de la segunda guerra mundial, ya que su padre fue miembro del partido nazi. Llegó a Chile a los 15 años y en 2005 el Congreso Nacional de Chile le entregó la nacionalidad por gracia.

Jean Eric Salata

En el cuarto lugar se encuentra el único empresario que pudo aumentar su fortuna este año. Salata es CEO de la firma de inversiones Baring y su patrimonio es de 2.900 millones de dólares.

Sebastián Piñera

El ex presidente ocupa el quinto entre los más millonarios de Chile. El empresario y político disminuyó sus fortunas en USD 100 millones respecto de 2021, lo que significó una baja en el listado de Forbes del cuarto al quinto lugar en Chile. El valor neto estimado de su patrimonio es de 2.800 millones de dólares.

Álvaro Saieh Bendeck, accionista de Itaú CorpBanca y fundador de Grupo Copesa, y Luis Enrique Yarur Rey, presidente del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), quedaron fuera de la lista de este año.