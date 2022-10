Reforma previsional de Boric en la Cadem: 83% quiere elegir administración de sus fondos

La reforma previsional, que busca mejorar las pensiones de forma inmediata según ha dicho el Gobierno, debería entrar en discusión durante octubre AGENCIA UNO/ARCHIVO

“Lo que no podemos hacer es una vez más farrearnos, por distintas responsabilidades, la posibilidad de mejorar las pensiones. No queremos repetir experiencias anteriores, por diferencias políticas luego es la ciudadanía la que sufre las consecuencias… (Ingresará a discusión) Prontamente, pero no tengo la fecha exacta".

Esa fue una de las últimas promesa de Gabriel Boric en torno a la reforma previsional que debería entrar como proyecto de ley durante octubre. El presidente de la República no quiere que esta añeja moción siga esperando y en el Gobierno se han dedicado a insistir en que esta vez, a diferencia de sus antecesores en La Moneda, concretarán una mejora sustancial en las pensiones.

“Esta reforma está pensada para aumentar considerablemente las pensiones de nuestros adultos mayores de manera inmediata… Está sustentada técnicamente. Ha sido elaborada en un diálogo amplio donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha jugado un rol importante… Así que nos permite salir de un extremismo en que estamos, de mercado y avanzar a un sistema más moderado”, expresó la vocera Camila Vallejo Dowling sobre un tema clave para el programa de trabajo de la administración Boric y en el que la ciudadanía tiene una opinión clara.

La última encuesta Cadem, donde el mandatario obtuvo su peor porcentaje de aprobación desde que asumió con un 35%, también tomó la reforma previsional al hacer cinco preguntas a los entrevistados. Una de ellos, preponderante, tuvo como respuesta que el 83% de los encuestados es partidario de un nuevo sistema donde poder a optar libremente entre una entidad estatal de pensiones y las AFP.

Estas cifra ratifica, en gran medida, una de las aristas del triunfo del Rechazo en el primer Plebiscito de Salida del borrador de la nueva Constitución, donde el sistema estatal era uno de los puntales y la tesis de la desaparición de las AFP fue parte del discurso de los opositores al Apruebo a pesar de que no estaba estipulado.

Más resultados de la Cadem sobre la reforma previsional

Este 83% que prefiere escoger libremente entre una institución del Estado y las AFP para administrar los fondos de pensiones no es el único resultado contundente que arrojó la encuesta Cadem.

“Respecto al destino del 6% de cotización adicional propuesto para mejorar las pensiones, el 56% prefiere que esos recursos extras vayan a la cuenta individual de los trabajadores, un 27% que se reparta entre las cuentas individuales y un fondo común, y sólo el 13% que vayan en su totalidad a un fondo común solidario”, explican.

Además, el 82% prefiere que las personas puedan elegir quién administra ese porcentaje de cotización adicional.

En ese plano, la consulta deja en claro que la ciudadanía quiere un nuevo sistema de pensiones. “El 72% está de acuerdo con la creación de un ente estatal que compita con las actuales AFP por la administración de los fondos de pensiones versus un 25% que se opone a esta idea”, exponen.

Sobre si los fondos sean heredables o no, este fue el resultado que Cadem hizo público: “El 86% está porque los fondos de pensiones sean heredables frente a un 13% que piensa que esos recursos debieran ir directamente a un fondo estatal. El apoyo mayoritario a esta medida es transversal en todos los grupos, incluyendo a quienes se identifican con la izquierda (71%)”.