Registro Civil entregó primer carnet de identidad a una persona no binaria en Chile

Una persona que se declara no binaria lo hace porque no se siente representada con el género femenino ni el género masculino asignado al nacer. Entendidos por pocos, este grupo mantiene una lucha social para obtener derechos y lograr una comprensión de su naturaleza que no las hace incluirse en las categorías binarias de varones o damas.

Las personas que se autodenominan no binarias usan pronombres y conceptos neutros para hablar, escribir o comunicarse, como por ejemplo el vocablo “elle”.

En este contexto, Chile concretó un hecho histórico durante este viernes cuando el Registro Civil entregó la primera cédula de identidad a una persona no binaria. Se trata de Shane Cienfuegos, trabajadore social de 29 años, quien pudo realizar el trámite después de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Tras casi nueve años de demanda social, cultural y política, pienso y reflexiono que nadie debería esperar tanto tiempo para tener reconocimiento legal de algo que eres. No es justo. Ya estoy cansade de dar primeros pasos. Ya quiero caminar, quiero correr, quiero trotar”, aseguró una vez cumplido con el trámite.

Cienfuegos cuestiona el sistema para los no binarios

La felicidad de Shane Cienfuegos, eso sí, mermó con el correr de su relato, pues augura que a pesar de contar con su nuevo carnet tendrá inconvenientes para ser reconocido en los sistemas actuales que le dan funcionamiento al país.

"No es una victoria propia, es una victoria colectiva. Veo gente trans y no binaria acá, pero me imagino a las personas que hoy día quisieron venir y no pudieron porque les da miedo salir a la calle”, manifestó antes de dar cuenta de los problemas que vaticina.

"Hoy, en mi carnet sale una X y los derechos sociales y políticas públicas son para hombres y mujeres, entonces ningún sistema informático me va a reconocer. Me va a expulsar automáticamente. Entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado", aseguró.