Retén móvil de Carabineros es inaugurado en barrio Meiggs

El cuartel móvil es financiado con recursos municipales.

Compartir











Por: Rafael Carneiro 19 de mayo 2022 · 14:05 hs

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, junto con el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, pusieron en marcha un nuevo retén móvil de Carabineros para reforzar el rol preventivo de la comuna después de los problemas relacionados con el comercio ambulante y la violencia asociada en varios puntos de la capital.

Según Muñoz, hace meses ellos han trabajado en estrategias para permitir abordar la complejidad del comercio ambulante, sobre todo las mafias que operan en el sector.

Así, el cuartel móvil en barrio Meiggs “está financiado con recursos municipales que han sido traspasados a la 21° Comisaría para que pueda hacer esta labor preventiva. La idea nuestra es poder ir aumentando la cantidad de noticias de manera también que la cantidad de delitos que están ocasionándose en estos sectores puedan ser también visibilizados en la estadística de Carabineros”, dijo Muñoz.

“Es un trabajo que tiene que ser colaborativo y la idea es poder incorporar también al sector privado, que se ha comprometido en terminales, centros comerciales y universidad para hacer una inversión pública que permita hacerse cargo de este problema en su integralidad”, agregó.

Para Orrego, los problemas de las mafias del comercio ambulante no son solamente de un barrio en particular, sino que en toda la ciudad. “Así como no queremos correr el comercio ambulante de una comuna a otra, tampoco queremos correrlo de una estación del metro ahora. Queremos combatirlo y erradicarlo de forma permanente”, afirmó.

“Lo que está demostrando el municipio es que nadie sobra. Se requiere municipio, policía, fiscales, gobierno regional, Aduanas, Servicio de Impuestos Internos y todos los actores para hacer de esto una alianza regional. Sacar a carabineros de los cuarteles y traer los cuarteles a la calle para que la gente haga las denuncias y vea al Estado donde ante no había estado me parece una idea excelente”, añadió el gobernador metropolitano.

Disparos en barrio Meiggs

El viernes, el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra dos imputados que realizaron disparos en el barrio Meiggs. El hecho sucedió el 1 de mayo en el marco de la marcha por el Día del Trabajador, que pasaba en las cercanías del barrio comercial.

Así, tanto Luis Flores como Yonaiker Fuenmayor tendrán que permanecer recluidos durante el desarrollo de la indagatoria de la fiscalía. La decisión fue decretada después de una controversia que generó la petición de medidas cautelares en la audiencia de formalización de Fuenmayor y Flores.