Ricardo Lagos en homenaje a Sergio Micco: "Nunca pensé que en un INDH se iban a violar los DD.HH"

El ex presidente Ricardo Lagos respaldó la labor de Sergio Micco en el INDH.

Por: Equipo El Dínamo 06 de octubre 2022 · 08:44 hs

Ricardo Lagos Escobar, ex presidente de Chile y uno de los líderes de la ex Concertación, participó este miércoles de una cena en homenaje al ex director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, en un evento que se realizó en el Club Palestino de Santiago.

El ex mandatario fue parte del acto en reconocimiento al abogado, quien en julio pasado debió dejar el cargo tras haber perdido la confianza del directorio.

Según lo consignado por El Mercurio, en el evento -que se desarrolló justo en la conmemoración de los 34 años del triunfo del No-, participaron otras figuras como el senador Matías Walker (DC), la ex senadora Carolina Goic (DC), además de otros dirigentes de la ex Concertación como Patricio Walker, Gutemberg Martínez y José De Gregorio.

También fueron invitadas algunas personalidades ligadas a la centroderecha como los ex ministros Ignacio Briones (Evópoli), Sebastián Sichel (Independiente) y Gloria Hutt (Evópoli).

El ex presidente Lagos fue uno de los oradores de la jornada. Allí, mostró su visión crítica sobre las protestas y movimientos que forzaron la salida anticipada de Micco desde el INDH.

“Nunca pensé que en un Instituto Nacional de DD.HH. se iban a violar, con la violencia, los derechos humanos”, expresó el ex mandatario, quien agregó que el abogado “se atrevió hasta el final a ser consecuente con lo que encarnaba”.

Lagos también criticó la petición de que se levantara el secreto del Informe Valech y valoró que Micco se opusiera, agregando que “lo que ocurrió con Sergio y sus consejeros es la negación misma de los derechos humanos que les fueron negados".

“Gracias, Sergio, porque defendiste la ética. La tuya, pero también la de la institución que representabas y tu sufrimiento, que fue mucho, no lo vamos a compensar con esta cena, pero es un testimonio suficiente para lo que es ser capaces de reconstruir Chile desde la ética, desde la actividad pública y la consecuencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace”, añadió.