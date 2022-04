Ricardo Martínez quedó detenido tras citación a declarar de ministra Rutherford

El general (r) durante su llegada a las oficinas de la magistrada. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 01 de Abril 2022 · 12:14 hs

El ex comandante en jefe del Ejército, general (r) Ricardo Martínez, quedó durante este viernes en calidad de detenido tras asistir a la citación a declarar de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien investiga las denuncias de fraude al interior de la institución.

El ex militar había llegado hasta las oficinas de la magistrada, pero finalmente recurrió a su derecho a guardar silencio a la espera del resultado de un recurso de inaplicabilidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC).

Ante esto, la jueza decidió ordenar el arresto preventivo de Martínez por cinco días, además de un arraigo nacional.

Juan Carlos Manríquez, abogado del ex jefe castrense, afirmó que "el tribunal ha decidido no procesarlo aún, en espera de estos cinco días, ha decretado este arraigo provisorio y la detención provisoria, en principio hasta el próximo martes".

“Esa inaplicabilidad corre en paralelo y puede tener efectos en este proceso de la siguiente manera: si el general Martínez estuviera detenido y eventualmente el Tribunal Constitucional decretara una suspensión, la detención debiera cesar y la arista pasajes y fletes respecto de él podría quedar eventualmente suspendida”, expresó.

Martínez: "Mi patrimonio es legítimo"

A pesar de mantener silencio frente a la magistrada, el general (r) Martínez sí conversó con la prensa, descartando su participación en cualquier irregularidad en la institución.

“Siempre he estado tranquilo. Yo he dicho públicamente que nunca he estado por sobre la ley, pero tampoco por debajo de la ley y hoy he venido a comparecer al tribunal”, expresó.

Además, el ex militar señaló que “se ha hablado sobre mi, mi patrimonio es legítimo y les pido que cuando se dan las noticias de este calibre, por favor que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.

Martínez debió asistir a las oficinas de Rutherford luego que la Corte Suprema revirtiera un fallo inicial de la Corte Marcial, que estableció que la magistrada debía realizar el interrogatorio en el domicilio del ex comandante en jefe del Ejército y en presencia de su abogado.