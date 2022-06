Ritmo de vacunación contra el COVID-19 decae pese a obligatoridad de cuarta dosis para acceder al Pase de Movilidad

Los adultos jóvenes, entre 18 y 29 años, son el grupo de la población objetivo con menor cobertura de vacunación, con un 49,3%. AGENCIA UNO/ARCHIVO

24 de junio 2022

Pese a que las autoridades de salud anunciaron que, a partir del 1 de junio, se inhabilitaría el Pase de Movilidad de aquellas personas mayores de 18 años que no se hayan puesto la cuarta dosis contra el COVID-19, el ritmo de vacunación no ha mejorado como se deseaba.

De hecho, y según reveló un informe del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), a nivel nacional, se colocó un promedio de 53.808 dosis por día (corte al 22 de junio). En cambio, la dosis anterior de refuerzo se colocó a un ritmo de 74.011 por día, lo que se traduce en una caída de un 27%.

“Vemos que el patrón de respuesta es parecido al informe anterior, previo a la exigencia para el Pase de Movilidad. La razón puede ser que el mensaje no ha sido del todo claro para la población porque no se ha visto una fiscalización efectiva de la medida y por anuncios contradictorios", explicó Manuel José Irarrázaval, presidente de IPSUSS.

“Además, existe una sensación generalizada de que el COVID-19 ya no es un problema grave. Esto aún cuando ya estamos viendo un aumento de la demanda por camas hospitalarias. Creo que sería muy importante dar una señal por parte de las autoridades de salud. Si el Pase de Movilidad no se exige sistemáticamente, no sirve”, agregó el médico.

Vacunación por región y por edad

Específicamente, a nivel nacional, se han administrado 8.932.073 dosis de la cuarta dosis, es decir, el 59,8% de la población objetivo ha completado su esquema de vacunación contra el COVID-19.

En cuanto a las regiones con menor cobertura de vacunación se encuentran Tarapacá (51,3%), Los Lagos (53,4%) y Arica y Parinacota (53,7%). Y en la vereda opuesta, las regiones con mayor porcentaje de población vacunada son Magallanes (62,8%) y la Metropolitana (62,4%).

Por otro lado, son los adultos jóvenes, entre 18 y 29 años, el segmento de la población objetivo con menor cobertura de vacunación, con un 49,3%. Mientras que los mayores de 60 años son quienes más han acudido por la cuarta dosis, superando el 80%.