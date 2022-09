Rodrigo González, ex diputado y ex alcalde de Viña del Mar, fallece a los 80 años

Francisco Chahuán, presidente de RN, también se sumó a las reacciones, indicando que “más allá de las diferencias ideológicas, compartimos en la necesidad de más descentralización para Chile y dignidad para los chilenos que viven en los campamentos de nuestra región". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 04 de septiembre 2022 · 15:40 hs

El ex parlamentario Rodrigo González, quien se encontraba internado en el Hospital Clínico IST, falleció en Viña del Mar.

Rodrigo González, quien tenía 80 años, dejó por existir por causas que aún no han sido detalladas.

González era militante PPD y dejó el Congreso Nacional en marzo pasado, tras 20 años como diputado (2002-2022). Además fue alcalde de Viña del Mar entre 1992 y 2000.

Su deceso fue consignado por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien indicó que “lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vice Presidente de la Cámara, Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día”.

En tanto, Natalia Piergentili, presidenta del PPD, agregó que Con mucho pesar lamento la partida de nuestro compañero, amigo y fundador del PPD, Rodrigo González. Ex diputado, ex alcalde de Viña del Mar. Un tremendo demócrata y un gran regionalista. Honor y gloria compañero!!".

El senador Francisco Chahuán, presidente de RN, también se sumó a las reacciones, indicando que “más allá de las diferencias ideológicas, compartimos en la necesidad de más descentralización para Chile y dignidad para los chilenos que viven en los campamentos de nuestra región! Hasta siempre Rodrigo!”.

Rodrigo González fue uno de los fundadores del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), donde ocupó el cargo de vicepresidente nacional.

Tras ser candidato a rector de la Universidad Católica de Valparaíso, fue exonerado luego del golpe de Estado, siendo detenido y enviado al exilio.

Volvió al país en 1983 y fue parte de la fundación del Partido por la Democracia (PPD) y de la la Concertación de Partidos por la Democracia (1987), llegando a ser parte de la primera mesa directiva de su nueva colectividad.